Bjelorusija je na otvaranju Evropskog prvenstva u rukometu odigrala odličan meč, te sasvim zasluženo savladala Srbiju rezultatom 35:30.

Foto: Twitter

Bjelorusi su bolje ušli u utakmicu, te su od njenog samog početka imali prednost. Ona je rasla i do četiri gola razlike, ali Srbija je uspjevala održati priključak.



Jednu blagu krizu u igri Bjelorusije su izabranici Nenada Peruničića iskoristili pred sam finiš prvog dijela, kada su stigli i do poravnanja (13:13).



Ipak, Bjelorusija je ponovo zaigrala nešto bolje, te na odmor otišla s prednošću od jednog gola (16:15).



Ravnopravnu smo borbu gledali i u prvih nekoliko minuta drugog dijela, ali onda Bjelorusija pravi seriju 3-0 i stiže do prednosti od 21:18.



Od sredine drugog poluvremena su Bjelorusi bili potpuno dominantni, a do kraja su stekli jako ubjedljivu prednost i slavili sa 35:30.



Bjeloruse je do pobjede sa sedam golova vodio Artsem Karalek, dok su po pet postigli Siarhei Shylovich i Uladzislau Kulesh. Kod Srbije je najefikasniji bio Bogdan Radivojević sa šest pogodaka.



Prvenstvo je dobro otvorila i Njemačka, koja je slavila protiv debitanta na Evropskom prvenstvu, reprezentacije Nizozemske sa 34:23.



Nijemci su se dosta patili u prvom poluvremenu nakon kojeg su vodili sa 15:13, ali u nastavku su se raspucali te potpuno razbili Nizozemce, slavivši sa 34:23.



Za Njemačku su po pet golova postigli Kai Hafner i Jannik Kohlbacher, dok se kod Nizozemske istakao Kay Smits koji je pogađao sedam puta. Šest golova je postigao Luc Steins.





(SCsport)