Golman rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Nebojša Grahovac najavio je prvi meč bh. selekcije protiv Norveške.

Foto: 24sata.info

BiH će sutra uvečer upisati prvi, historijski nastup na smotri najboljih selekcija starog kontinenta protiv jednog od favorita takmičenja.



- To je nešto što smo čekali 20 godina. Igrali smo na Svjetskom prvenstvu 2015. godine, ali to je bilo drugačije iskustvo. Nalazimo se u grupi s dva favorita, Norveškom i Francuskom i želimo pokazati da tu nismo došli turistički, već da znamo igrati dobar rukomet - izjavio je Grahovac.



Pivot selekcije BiH Senjamin Burić se nada da BiH može upisati barem jednu pobjedu, a najveću šansu za to vidi protiv reprezentacije Portugala.



- Nadamo se barem jednoj pobjedi. Protiv Norveške i Francuske ćemo dati svoj maksimum, igrat ćemo s dosta agresivnosti i vidjeti kako će se mečevi odvijati. Portugal je reprezentacija o kojoj najviše razmišljamo. Smatram da ih možemo savladati jer između ova dva tima nema mnogo razlike - rekao je Burić.



Dodaje da bi za BiH mnogo značilo da u svom prvom nastupu na Evropskom prvenstvu upiše pobjedu.



Najbolji rukometaši BiH prvi meč grupe D igrat će sutra u 20.30 sati protiv Norveške.





(FENA)