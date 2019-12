Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine treći dan boravi na Ilidži, gdje obavlja prvi dio priprema za historijski nastup na Evropskom prvenstvu, koje će se od 9. do 26. januara održati u Švedskoj, Norveškoj i Austriji.

Nikola Prce / 24sata.info

Najbolji bh. rukometaši igrat će u D-grupi s ekipama Francuske, Portugala i Norveške, s kojim će u domaćem Trondheimu 10. januara igrati na otvaranju prvenstva.



Jedan od naših najiskusnijih igrača Nikola Prce, lijevi bek kosovske ekipe Besa Famiglia iz Peći, kazao je da treći dan priprema teče po planu i da je bh. tim već odigrao jednu pripremnu utakmicu s reprezentacijom Saudijske Arabije.



- Svaki početak je težak. Mislim da nismo puno propustili jer su lige u evropskim državama trajale sve do sada. Očekujemo da nam se 29. decembra priključe Burić i Perić, koji još igaju u svojim klubovima u Njemačkoj. Prva faza je najteža, radi se na fizičkoj pripremi, a poslije ćemo imati vremena za uigravanje. U drugoj fazi priprema 2. januara putujemo u Poreč gdje ćemo igrati susrete s Hrvatskom i Katarom. To će biti završna 'glazura' - kazao je Prce.



Velika neizvjesnost oko nastupa reprezentacije na EP, zbog nedostatka finansijskih sredstava u Rukometnom savezu BiH, po riječima Prce nije se odrazila na atmosferu u ekipi i motivaciju igrača.



- Situacija oko našeg nastupa na EP nije nas 'poljuljala'. Navikli smo na to. Ja sam u ekipi nekih 14-15 godina, možda smo samo dvije- tri godine imali neke normalne, profesionalne uvjete kakve zaslužuje državna reprezentacija. Ovo je naša svakodnevnica, ali sigurno to nas nije 'poljuljalo', jer smo na to navikli, iako nam nekada bude krivo kad nas potcjenjuju. Upravo zbog toga neke smo utakmice iz inata riješili u našu korist - kazao je Prce.



Tridesetdevetogodišnji Čapljinac smatra da naš tim na EP-u očekuje izuzetno teška grupa.



- Neke naše želje nisu se uslišile. Željeli smo da igramo u Austriji, jer bi tamo sigurno bilo puno više naših ljudi. Naša grupa je stvarno teška, imamo domaćina Norvešku, Francusku, svjetskog, evropskog i olimpijskog prvaka. Portugal je reprezentacija koja je možda najviše napredovala u zadnjih četiri pet godina. Imaju tri jaka kluba koji igraju Ligu prvaka. Portugalci ulažu jako puno u rukomet. Sigurno da će u Trondheimu biti puno naših ljudi. Borit ćemo se, da kažem da idemo na pobjedu mislim da bi to bilo malo previše. Sam plasman na EP za nas je veliki uspjeh, ali sigurno da tamo nećemo ići da se šetamo po terenu. Idemo da damo svoj makismum pa koliko se bude moglo - smatra Prce.



Po statistici BiH će na EP imati jednu od najstarijih ekipa.



- Mi smo ekipa spoj mladosti i iskustva, ima nas starijih, dosta je igrača sa više od 30 godina, ali imamo i mlađih sa 18, 19 i 20 godina, koji će biti među 18-20 igrača. Mislim da ekipa Islanda ima tri četiri glavna igrača koji imaju po 40 godina. Ako igrač igra dobro, ako se osjeća dobro godine nisu važne u ovom sportu. U rukometu se produžio životni vijek, igrači od 35 do 38 godina ako fizički mogu istrpiti te napore još uvijek mogu dosta pomoći - kazao je Prce.



Govoreći o nastavku karijere, Prce je izjavio da trenuno igra u lakšoj ligi i da mu se zbog toga 'možda produžio rukometni vijek'.



- Rukomet je nešto što najviše volim. Najbolje se osjaćam na parketu i ako budeme mogao igrat ću 2020. godinu, a moža ta godina bude i kraj, stvarno ne znam, kazao je Prce.



Reprezentacija BiH na Ilidži će se pripremati do Nove godine i trenirat će dva puta dnevno. U drugoj fazi, 2. januara, putuje u Poreč. Tokom petodnevnih priprema učestvovat će na mini-turniru sa selekcijama Hrvatske i Katara, a 8. januara iz Zagreba putuje u Norvešku.



(FENA)