Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u ponedjeljak na Ilidži, gdje će obaviti prvi dio priprema za istorijski nastup na Evropskom prvenstvu, koje će od 9. do 26. januara 2020. godine biti održano u Švedskoj, Norveškoj i Austriji.

Na pres-konfreneciji Rukometnog saveza Bosne i Hercegoviće predsjednik Marinko Umičević, nakon velikih problama i neizvjesnosti oko nastupa reprezentacije na EP zbog nedostatka finansijskih sredstava, potvrdio je da je RSBiH osigurao sredstva i da reprezentacija definitivno putuje na EP.



- Možda ćemo ići praznih džepova, ali se nadamo da ćemo bar uspjeti da igračima osiguramo dnevnice. Platili smo hotelski smještaj i put igrača, također smo obezbijedili i opremu renomiranog bh. proizvođača - kazao je Umičević.



Dodao je da Savez nikome ništa nije dužan.



- Ovaj Rukometni savez BiH nije sljedbenik prošlog RSBiH koji nikad nigdje nije bio upisan ni u sud ni u Ministarstvu civnih poslova. Prošli savez je ukinula država. Mi sutra imamo suđenje. RSBiH je tužio Poresku upravu Federacije BiH, tražimo poreski broj koji nam moraju dati - istakao je predsjednik Saveza.



Naglasio je da je RSBiH uspio da obezbijedi sredstva za put u Norvešku te da vode dva igrača više kao rezerve.



- Mi smo državni projekat, ali je država BiH od nas digla ruke. Nakon EP-a u RSBiH idemo da rješavamo neka otvorena pitanja - kazao je Umičević.



Selektor Bilal Šuman na prvom treninigu na rapolaganju je imao 21 od 24 pozvana igrača. Dva igrača, Burić i Perić, priključit će se reprezentaciji 29. decembra, nakon završetka obaveza u svojim klubovima u njemačkoj Bundesligi, dok je prve treninge propustio povrijeđeni Tomislav Nuić.



- U drugoj fazi priprema u Hrvatskoj priključit će nam se i ovi igrači iz Bundeslge, tako da ćemo još vidjeti kojih je to 18 igrača koji putuju za Norvešku - kazao je Šuman.



Po njegovom mišljenju, velika neizvjesnost oko nastupa reprezentacije na EP nije se odrazila na atmosferu u ekipi i motivaciju igrača.



- To smo stavili u neki drugi plan. Sada smo fokusirani na stvari koje nas očekuju u sportskom dijelu. Radićemo puno na terenu, analizirati protivnike, a o situaciji oko učešća na EP ne želimo više ni da pričamo. To se neće odraziti na motivaciju igrača. Svi znamo zašto smo ovdje. Nažalost, desile su se te stvari kakve jesu, nadam se da će se to posložiti do Nove godine. Okrećemo se stvarima koje su vezane za teren i tom sportskom dijelu. U narednih 16-17 dana očekuje nas mnogo posla - izjavio je Šuman.



Debitantski nastup bh. tima na EP-u i za Šumana i sve igrače od kojih neki u državnom dresu igraju 14, 15, pa i 18 godina, je vrhunac karijere.



- To je za njih velika stvar. Ima tu i mladih momaka. Kao što sam to govorio i prije tri godine, BiH može da bude stalni učesnik velikih takmičenja - evropskih i svjetskih prvenstava. Plasirali smo se na EP, u junu nas očekuje baraž za svjetsko prvanstvo, znači imamo veliku šansu da napravimo kontinuitet i da svake godine učestvujemo na ovim takmičenjima. To nam je cilj i na tome ćemo da radimo - rekao je Šuman.



Najbolje bh. rukometaše na EP očekuje nastup u izuzetno teškoj D-grupi sa Francuskom, Portugalom i domaćinom Norveškom, sa kojim se naš tim 10. januara u Trondheimu sastaje na otvaranju prvenstva.



- Ne treba trošiti riječi na protivnike, Francuze - svjetske, evropske i olimpijske prvake, Norvežane viceprvake svijeta, imamo i Portugal koji je u ogromnoj ekspanziji. Imamo tri odlične selekcije. Znam da smo u evropskim medijima mi totalni autsajderi, ali meni je važno da stvari koje budemo ovdje radili i dogovorili prenesemo na teren 10. januara protiv Norveške. Mi nemamo toga puno da izgubimo. Možemo samo da napravimo jedno veliko iznenađenje. Sigurno znam da će biti volje i motiva kod igrača. Svaki bod ili dva na EP bi nam značio mnogo i na tome ćemo da radimo - izjavio je Šuman.



Kapiten reprezentacije Mirsad Terzić kazao da igrači ne zaslužuju sažaljenje, te da je to jedna pozitivna grupa "koja je sretna što je dobro odradila svoj posao".



- Mogu reći da mi svoj posao na terenu odrađujemo korektno. Bez obzira na uslove uvijek smo sa zadovoljstvom dolazili na okupljanja i za reprezentaciju pružali maksimalne igre. Među nama igračima u svakom pogledu vlada dobra atmosfera, a posebno zato što smo došli do ovakvog uspjeha kao što je nastup na EP, nakon toliko godina. Okupili smo se jučer, još nismo kompletni. Odradit ćemo maksimalno ovaj dio priprema da bismo u Norveškoj bili što spremniji - kazao je Terzić.



U osvrtu na protivnike u D-grupi, Terzić je naglasio da su Norveška i Francuska ekipe koje na prvenstvu računaju na medalje, te da će s velikim respektom igrati s njima, ako i Portugalom.



- Znamo kako oni razmišljaju, nikome nije svejedno igrati protiv jedne BiH, svi znaju kakve mi imamo igrače, koji već godinama imaju svoj status u velikim klubovima. Kad igraju protiv nas znam da i oni imaju veliki respekt. Izaći ćemo na teren i dati maksimum, vidjet ćemo da li će to biti dovoljno - kazao je Terzić.



Reprezentacija BiH na Ilidži će se pripremati do Nove godine i trenirat će dva puta dnevno. U drugoj fazi, 2. januara, putuje u Poreč. Tokom petodnevnih priprema učestvovat će na mini-turniru sa selekcijama Hrvatske i Katara, a 8. jauara iz Zagreba putuje u Norvešku.





