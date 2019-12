Norvežani i Francuzi imaju veliki respekt prema BiH. Nismo toliki autsajderi kao što se misli. Rekao je za "Nezavisne" Benjamin Burić, jedan od najboljih gomana današnjice i aktuelni čuvar mreže rukometne reprezentacije BiH i slavnog Flenzburga.

Benjamin Burić / 24sata.info

Danas zvanično počinju pripreme bh. rukometaša za prvi nastup na Evropskom prvenstvu, koje počinje narednog mjeseca u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Bh. selekcija je i pred ovo okupljanje suočena sa brojnim problemima, prije svih finansijskim, te je prema čelnicima Rukometnog saveza BiH odlazak "zmajeva" još pod znakom pitanja. Ipak, bez obzira na sve, očekuje se da će izabranici Bilala Šumana uzeti učešće na istorijskom EP.



"Iskreno, više me nervira ova negativa oko reprezentacije. Mi smo jedina selekcija BiH učesnica Svjetskog i Evropskog prvenstva, a kada čitam naše medije, nema lijepih stvari, nema razgovora s našim igračima koji su ostvarili ovaj uspjeh, koji je veliki kada znamo da dolazimo iz zemlje koja ne ulaže u sport. Pomalo je bezobrazno da se više piše o tom ID broju kao da je on najvažniji. Jeste bitan, ali treba nam malo više pozitive", kaže Burić.



Rođeni Dobojlija se nada da će se, uprkos problemima, reprezentacija okupiti na vrijeme i da će im biti omogućeno da obave pripreme kako bi se u na Euru pokazali u najboljem svjetlu.



"Malo je smiješno reći, ali vjerujem da će okupljanje proći kako treba. Ono što znam jeste da ćemo na EP ostaviti dobar utisak. Ne kažem da ćemo nekog pobijediti, ali nikome neće biti lako s nama. Kroz priče sa igračima iz Norveške i Francuske znam koliko nas cijene i respektuju. Znaju koliko smo jaka odbrambena reprezentacija", ističe "jedinica" "zmajeva" i njemačkog prvaka i dodaje:



"Mi smo dugo gradili kult reprezentacije i stvarno smo u Evropi postali prepoznatljivi po borbenosti. Svi znaju da mi dajemo 300 posto kada igramo za reprezentaciju, zato me i nerviraju negativne priče. Pokazaćemo se tamo u najboljem svjetlu, ali treba svi da pokažu malo više respekta prema nama, mi smo reprezentacija koja daje više od ijedne druge bh. selekcije."



Inače, iza Burića je sjajna 2019, u kojoj je osvojio Prvenstvo Njemačke i Superkup, te sa reprezentacijom izborio prvi Euro. Takođe, ovog mjeseca se u izboru "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH našao među trojicom najboljih sportista BiH za ovu godinu.



"Veoma dobra godina za mene. Zadovoljan sam, titula, Superkup, plasman na EP. Jedna utakmica nas je dijelila od fajnal fora Lige prvaka. Takođe, počašćen sam što sam se našao među najboljim sportistima BiH. To će biti sigurno motiv za što bolji rad u narednom period. Čast mi je što sam bio u konkurenciji sa Amelom Tukom, kojem čestitam na zasluženom priznanju. Drago mi je što je rukomet u moru negative bio jedna od glavnih priča na jednoj ovakvoj manifestaciji. Hvala 'Nezavisnim'", zaključio je Burić dan nakon što je odigrao još jedan fantastičan meč za Flenzburg (imao 14 odbrana u utakmici sa Levenom).



Zbog klupskih obaveza Burić će opravdano kasniti na početak priprema, koje počinju danas na Ilidži. Već sutra u sportskoj dvorani hotela "Hills" odigraće prvu prijateljsku utakmicu, a protivnik će im biti Saudijska Arabija. Podsjetimo, "zmajevi" su na EP u Grupi D sa selekcijama Norveške, Francuske i Portugala, a susreti ove grupe igraju se u Trondhajmu.



O Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji…



O šansama selekcija iz regiona na predstojećem Evropskom prvenstvu Benjamin Burić je najviše šansi dao selekciji Hrvatske.



"Ukoliko ne budu imali problema sa povredama, Hrvati će konkurisati za polufinale. Srbija je podmladila tim, tako da će joj drugi krug biti vrhunac, slično je i sa Makedonijom. Sa Slovencima se nikad ne zna, mogu daleko. U polufinalu vidim selekcije iz naše grupe, Francusku i Norvešku, a tamo očekujem možda i Dance", rekao je bh. golman.





(NN)