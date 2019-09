Ekipa Muškog rukometnog kluba (MRK) Goražde pobjednik je 19. internacionalnog memorijalnog rukometnog turnira "Mirsad Hurić – Hura" koji je održan u gradu na Drini.

Rukometaši Goražda u finalnom susretu savladali su ekipu Radničkog rezultatom 33:30 (17:16). Treće mjesto osvojio je RK Rudar iz Pljevalja koji je bio bolji od ekipe Priboja.



Najbolji strijelac turnira je kapiten domaće ekipe Tarik Žiga dok je pehar za najboljeg pivota koji svojom igrom podsjeća na Mirsada Hurića dodjeljen Ahmedinu Hukiću iz RK Radnički.



MRK Goražde organizator je turnira koji se održava u znak sjećanja na proslavljenog goraždanskog i bh. rukometaša Mirsada Hurića koji je poginuo u odbrani Goražda, a turnir je odigran u gradskoj dvorani koja nosi njegovo ime.



Ljubitelji rukometa mogli su vidjeti zanimljive utakmice i sjajne poteze igrača a ekipama učesnicama turnir je dobro došao kao svojevrsna provjera pred početak prvenstva.



- Žao nam je što posljednjih nekoliko godina nismo mogli učestvovati na ovom turniru jer nam je liga počinjala malo ranije, ali ove godine smo uspjeli jer liga počinje krajem septembra. Radujemo se svakom pozivu koji nam dođe iz Goražda jer to je naš prijateljski klub, a ovaj turnir svojevrsna je provjera pred početak prvenstva. Rezultat je ovdje u drugom planu, jer sve ekipe se uigravaju - kazao je trener RK Rudar Pljevlja Nedim Šabanović.



Ekipu Goražda vodio je novi šef stručnog štaba Elvir Hošo.



- Zadovoljan sam prikazanim na terenu s obzirom na to da smo nastupili bez četiri igrača koji su dio prve postave. Ima još da se radi i do početka prvenstva pokušat ćemo da to dovedemo u red - kazao je Hošo.



Na zatvaranju turnira publiku u Gradskoj dvorani “Mirsad Hurić” oduševio je gest goraždanskih rukometaša koji su dresom obradovali jednog od najvjernijih navijača Alena Heda, koji u invalidskim kolicima prati skoro svaki nastup ovog kluba na domaćem terenu.



Devetnaesti internacionalni memorijalni rukometni turnir “Mirsad Hurić” tradicionalno je organiziran u okviru obilježavanja 18. septembra, Dana oslobođenja, Dana BPK i Grada Goražda.





