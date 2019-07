Sestre blizankinje, rukometašice Martina i Matea Šumelj (22), po svemu sudeći u narednoj sezoni neće nastupati za tuzlansko Jedinstvo.

Foto: Fena

Nakon što im je istekao ugovor, dobile su ispisnice, a za sada nije poznato gdje će nastaviti karijeru.



Golmanica Martina i pivot Matea u Jedinstvu su provele tri sezone i bile su među najboljim igračicama tima.



-Još nismo odredili početak priprema, a ne znamo ni u kakvom sastavu ćemo početi narednu sezonu. Tačno je da su sestre Šumelj dobile ispisnicu, ali im je ostavljena mogućnost da i naredne sezone igraju za naš tim. Međutim, uslovi koje su postavile, one i roditelji, teško su ostvarivi za nas – izjavio je Feni predsjednik Jedinstva Milenko Tadić.



Sestre Šumelj prešle su u Jedinstvo u junu 2016. godine iz ljubuškog Izviđača CO. Obje su nastupale za mladu reprezentaciju BiH.



- Imamo nekoliko ponuda za prelazak. Razmatramo najbolje opcije, a među njima je i ponuda Jedinstva. U ovom trenutku još ništa nismo odlučile – kazale su sestre Šumelj u zajedničkoj izjavi.



Matea je odigrala tri sezone za tuzlanski klub i bila je među najboljim strijelcima. Martina je na golu „plavih“ bila dvije sezone, s obzirom na to da je uoči početka minulog šampionata teško povrijedila križne ligamente, morala je na operaciju, a zbog rehabilitacije pauzirala je cijelo prvenstvo.



(FENA)