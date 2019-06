Bilal Šuman, selektor rukometne reprezentacije BiH, koja se nedavno prvi put plasirala na Evropsko prvenstvo 2020. godine, posjetio je danas ured Anadolu Agency (AA) za Balkan u Sarajevu.

Foto: AA

Tom prilikom Šuman je istakao da se nada kako će bh. tim u žrijebu grupa za EURO, koji će se u petak održati u Beču, imati sreće i dobiti neku od dvije grupe, koje će se igrati u Austriji.



To bi značilo da će bh. rukometaši igrati u grupi “A“, u kojoj je već Hrvatska, ili u grupi “B“ u koju je svrstan domaćin Austrija.



“Najviše bih se radovao Beču i Grazu. Hrvatska je šeširu jedan i oni su u Grazu. Ni to ne bi bilo loše da budemo tu. Evo Austrija je u Beču iz ‘šešira’ tri, mi da budemo četiri, neka Češka bude jedan i nema veze Srbija, Makedonija ili Crna Gora neka bude ‘šešir’ dva, i eto nas“, kazao je uz osmijeh Šuman.



Istakao je i da je veliki problem Rukometnog saveza BiH, pa tako i same reprezentacije, činjenica što je i dalje blokiran račun zbog dugova prema Poreskoj upravi i dobavljačima. No, izrazio je nadu da će se do početka priprema za EP krajem decembra ove godine i taj problem riješiti.



“Ovdje dok država ne napravi neki zakon o reprezentativnim selekcijama, ne pričamo samo o rukometu, nego o svim sportovima, dok to ne dođe na neku ‘zelenu granu’ biće veoma teško“, smatra Šuman.



Dodao je da su u Hrvatskoj i Srbiji odavno riješili taj problem, te državne institucije silno podržavaju sve sportske predstavnike na međunarodnoj sceni.



U razgovoru sa direktorom ureda AA Hakanom Celikom, urednicima i novinarima, Šuman se zahvalio na čestitkama i podršci, te izrazio nadu da će BiH na EURO 2020 otići korak dalje i plasirati se u drugi krug takmičenja.



Evropsko prvenstvo za rukometaše, prvi put u istoriji sa 24 reprezentacije i tri zemlje domaćina, održaće se od 9. do 26. januara u Austriji, Švedskoj i Norveškoj.





(AA)