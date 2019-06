Nakon historijskog plasmana na Evropsko prvenstvo, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, predvođena selektorom Bilalom Šumanom, stigla je u Sarajevo.

Foto: Avaz

Povodom toga, na aerodromu u glavnom gradu naše države upriličen je i svečani doček, kojem je prisustvovalo oko hiljadu navijača. U slavljeničkom raspoloženju, navijači su rukometaše dočekali uz ovacije i veliki aplauz.



Svoje kolege došli su pozdraviti Vladimir Vranješ i Dejan Malinović, koji nisu putovali na utakmicu protiv Češke zbog povrede.



- Hvala vam na ovom divnom prijemu. Čestitao bih na ovome svemu što su uradili. Od 2016. godine sam ovdje. Imali smo dva neuspjeha, poraz od Austrije i onda ona Švicarska. Uspjeli smo iz treće. Bjelorusija i Češka su bili teški rivali, ali pokazali smo da možemo. Ispunili smo naš cilj i idemo na Euro s osam bodova. Od juna do januara imat ćemo vremena da se spremimo. Prioriteti su drugačiji, da pokušamo napraviti iskorak. Pokušat ćemo izboriti drugi krug i to će nam biti cilj. Ove kvalifikacije smo odigrali bez četiri, pet, šest... standardnih igrača. Ali pojavljuju se novi momci, koji pokazuju da mogu. Imali smo i promjena u stručnom štabu - rekao je Bilal Šuman, koji je dodao da je njemu i njegovim izabranicima bilo teško, ali nije želio govoriti o tome.



Potom se zahvalio svojim saradnicima u stručnom štabu.



- Hvala Dancu Lase Boesenu (Lasse) koji radi s nama i ostalim članovima u stručnom štabu. Tu smo napravili iskorak što je važno za ono što nas očekuje. Obradovali smo sve ljubitelje sporta. Želio bih da ovaj dan i noć zajedno proslavimo sa prijateljima - istakao je Šuman.



Prisutnim se obratio i kapiten naše selekcije Mirsad Terzić.



- Uvijek je teško poslije selektora nešto reći, jer se on dotakne svega. Mogu svima da se zahvalim na pažnji. Bilo je teških momenata, ali ne znam jesmo li ikad ovako dočekani na aerodromu, gdje je upriličena pres-konferencija. Želim se zahvaliti svim saigračima, i onima koji su bili s nama i onima koji nisu. Ja znam da je uvijek teže biti ispred televizije negoli na terenu. Za mene lično je važno pobjedom okončati sezonu i na odmor otići nasmijan - poručio je kapiten "Zmajeva".



Nakon Terzića riječ je dobio i Nikola Prce.



- Hvala svima koji su bili uz reprezentaciju. Često smo sami sebe znali iznenaditi. Jučer smo i sebe iznenadili. Nakon Bjelorusije odigrali smo mušku utakmicu i dobili Čehe na njihovom terenu. Sami sebi smo osigurali plasman na Euro, a nismo čekali ishode drugih utakmica - rekao Prce.



Benjamin Burić istako je da je ovo velika stvar za bh. rukomet.



- Velika stvar za BiH, posebno za rukomet. Večeras ćemo dobro proslaviti pa ćemo vidjeti kako dalje - rekao je golman naše selekcije.





(Avaz)