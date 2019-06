Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Ostravi gostuje selekciji Češke u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Pobjedom ili remijem u današnjem susretu najbolji bh. rukometaši će osigurati istorijski plasman na završni turnir najboljih evropskih reprezentacija.

Uoči posljednjeg kvalifikacijskog kola BiH je prva na listi najboljih trećeplasiranih selekcija sa 6 bodova, odnosno tri pobjede i dva poraza uz gol-razliku 136:130. Podsjećamo da četiri trećeplasirane ekipe sa najboljim omjerom putuju na EURO, čiji će domaćini biti Austrija, Norveška i Švedska u januaru naredne godine.



Bilal Šuman, selektor rukometne reprezentacije BiH, za Anadoliju (AA) je kazao da će, bez obzira na činjenicu što je plasman na Evropsko prvenstvo sa trećeg mjesta u grupi 5 skoro zagarantovan, danas u Ostravi učiniti sve da iznenade i savladaju favorizovanu Češku.



Šuman je i uoči ovog duela, posljednjeg u kvalifikacijama za EURO, naišao na probleme s povrijeđenim igračima. Nakon Vladimira Vranješa, Marka Tarabochije, Tomislava Nuića i Marina Vegara, na koje nije mogao računati prije tri dana u Tuzli protiv Bjelorusije, sada je ostao i bez pouzdanog desnog beka Dejana Malinovića, koji mora na operaciju koljena. Umjesto njega pozvan je Gafar Hadžiomerović.



“Šta da se radi? Na takve stvari se teško može uticati. Međutim, to što smo ponovo oslabljeni ne znači da ćemo se predati u Češkoj. Naprotiv, učinićemo sve da ih dobijemo i tako se na Evropsko prvenstvo plasiramo zahvaljujući našem trijumfu, a ne da čekamo rezultate iz drugih grupa”, kazao je Šuman.



“Naravno, i u slučaju poraza moramo razmišljati o tome da nam je svaki gol važan, jer na kraju u poretku trećeplasiranih reprezentacija može odlučivati gol razlika”, naglasio je bh. selektor.



Zanimljivo je da BiH pobjedom u Ostravi može i do prvog mjesta u grupi 5 što bi joj donijelo povlašteni položaj u žrijebu grupa za EURO 2020. Međutim, to je najmanje vjerovatna varijanta, jer nam je potreban i poraz ili remi Bjelorusije na domaćem parketu u ogledu s Finskom, koja je zadnja na tabeli bez bodova. Ipak, pozitivan rezultat protiv Češke rukometnim “Zmajevima” garantuje premijerno učešće na završnici evropskih prvenstava.



“Imali smo priliku protiv Bjelorusije da ovjerimo plasman na Evropsko prvenstvo. Nismo uspjeli, ali o tome ne treba previše razmišljati, nego se okrenuti Česima. Važno je da odigramo dobru utakmicu i pokušamo sve da dobijemo Čehe, koji imaju odličnu reprezentaciju i sigurno nam neće biti lako. Ponavljam, iako smo gotovo sigurni učesnici Evropskog prvenstva, volio bih da to potvrdimo pozitivnim rezultatom protiv Češke, a to je remi ili pobjeda“, zaključio je Šuman, prenosi BHRT.



Evropsko prvenstvo igraće se od 9. do 26. januara 2020. godine u Beču, Grazu, Trondheimu, Goteborgu i Stockholmu. Žrijeb grupa za EURO 2020 održaće se 28. juna u 18.45 sati u Beču.



Do sada su plasman na EURO 2020 kroz kvalifikacije osigurali: Njemačka, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Latvija, Mađarska, Danska, Rusija, Portugal i Francuska. Ranije su to pravo stekli aktuelni evropski šampion Španija, te domaćini Austrija, Norveška i Švedska. Dakle, slobodno je još deset mjesta na Evropskom prvenstvu na kojem će po prvi put u istoriji učestvovati 24 reprezentacije.



Utakmica Češka – BiH, kao i svi susreti posljednjeg, šestog kola kvalifikacija za EURO, igraće se od 18 sati, a direktan prijenos na BHT1 počinje u 17:50 sati.



