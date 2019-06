Rukometaši Izviđača postali su prvaci Bosne i Hercegovine drugu godinu za redom nakon što su u odlučujućoj, trećoj utakmici finalne serije u Ljubuškom pobijedili Borac m:tel 24:22.

Foto: Fena

U prvom poluvremenu igralo se gol za gol, a na odmor se otišlo pri rezultati 11:11. U tom ritmu nastavilo se do sredine drugog poluvremena kada domaći rukometaši bježe na plus četiri (21:17).



Banjalučani su minutu do kraja smanjili na minus dva (24:22), ali za nešto više nije bilo ni vremena ni snage.



Najzaslužniji za pobjedu Izviđača bili su vratar Josip Kvesić s 12 obrana i Domagoj Alilović sa 6 golova. Kod Borca prvi strijelac bio je Vladan Đurđević sa 7 golova.



Za klub iz Ljubuškog to je treći naslov prvaka BiH u posljednje četiri godine, ukupno šesti.



(FENA)