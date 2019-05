U finalu doigravanja za rukometnog prvaka Bosne i Hercegovine sastat će se Izviđač i Borac m:tel.

Foto: Facebook

U uzvratnim susretima polufinala Izviđač je u Ljubuškom bio bolji od Sloge iz Doboja 30:27 (prva utakmica završila je pobjedom Izviđača 29:27), dok je u Gračanici istoimeni domaćin bio bolji od Borca 21:19 no taj rezultat bio je dovoljan da se s Borac plasira u finale s obzirom da su Banjalučani slavili u prvom susretu 24:20.



U finalu se igra na dvije pobjede, a u slučaju da nakon prve dvije utakmice rezultat bude izjednačen odlučujuća treća igrat će se u Ljubuškom. Prva utakmica na rasporedu je u subotu, 1. lipnja, a domaćin je Izviđač.



Bit će to sudar dviju najboljih bh. rukometnih momčadi u zadnjih nekoliko godina. Izviđač je aktualni prvak, a taj naslov "Skauti" su preuzeli upravo od Borca.



Izviđač je do sada u pet navrata osvajao prvenstvo BiH, a Borac četiri puta.





(FENA)