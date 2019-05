Šanse rukometnih klubova Vogošća Poljine Hills i Izviđač iz Ljubuškog, koji će se sastati u subotu u četvrtfinalu play-offa prvenstva BiH, jednake su a ishod zavisi od sportske sreće, smatra šef stručnog štaba vogošćanske ekipe Bojan Unčanin.

Foto: Fena

On je na konferenciji za medije kazao da će ekipa Izviđača sigurno uraditi sve da ponovi prošlogodišnji uspjeh, počevši s ovom utakmicom pa sve do kraja.



- Ako budemo na našem željenom nivou i ovo što smo na predhodnim utakmicama pokazivali, mislim da imamo dobre šanse. Prva utakmica, po meni, neće ništa puno toga otkriti, ipak će se sve na kraju riješiti u Ljubuškom - kazao je Unčanin.



Predsjednik Upravnog odbora RK Vogošća Fetah Kadrić je istakao da se nalaze pred veoma važnom utakmicom.



- Mi kao klub na početku sezone stavili smo određene ambicije pred sebe i djelimično smo ih uspjeli ostvariti, samim doigravanjem za prvaka. Nažalost, u polufinalu Kupa smo ispali od ove iste ekipe s kojom se susrećemo - podsjetio je Kadrić te dodao da je to jedan od dodatnih motiva da se pokuša preći prva prepreka u doigravanju.



Poručio je da je Izviđač godinama jedna od najboljih ekipa u bh. rukometu, ali da pobjedu u narednom susretu svakako stavljaju kao imperativ.



- Dat ćemo sve od sebe da prođemo i ostvarimo prvi cilj - rekao je Kadrić.



Desno krilo Vogošće Anes Bečić kaže da Izviđač nije nepoznanica, te da su imali dovoljno vremena da se spreme i analiziraju protivnika.



Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati u vogošćanskoj dvorani "Amel Bečković".



(FENA)