Mirsad Terzić, rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine jedan je od rijetkih rukometaša koji se može pohvaliti da će po peti put zaigrati na Final Fouru Lige šampiona, najjačeg klupskog takmičenja na svijetu.

Terzić je sa Veszpremom preko njemačkog šampiona Flensburga, uz dvije impresivne pobjede, stigao do završnog turnira u Kelnu, gdje će pokušati po prvi put doći do pehara namijenjenog najboljem klubu Evrope.

“Neki govore da sam na slikama nakon što smo dobili Flensburg izgledao kao malo dijete. Stvarno sam jako sretan zbog toga što smo se vratili tamo gdje pripadamo. Pogotovo nakon loše prošle sezone, koja je bila teška psihički, jer je bila neuspješna na oba plana, i u Mađarskoj i u Evropi. I ova sezona je loše počela, ali je sada obezbijeđen Final Fouru, iako smo izgubili Kup Mađarske, što nije za pohvalu. Imamo još domaće prvenstvo u kojem ćemo se sa Szegedom u dvije utakmice, 23. maja kući i 26. na strani, boriti za titulu šampiona“, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za Anadolu Agency (AA) kapiten reprezentacije BiH Terzić i nastavio:

“Ova sezona, obezbijeđenim Final Fourom, miriše na dobro, ali imamo još dosta toga da uradimo. Osjećaj je super, posebno što u oktobru niko nije vjerovao da možemo do Final Foura. Promijenjen je trener i puno toga u klubu, ali smo ostvarili dosta važnih i teških pobjeda, što je stvarno za svaku pohvalu. I Sporting je u osmini finala bio težak protivnik, ali smo oba puta pobijedili. Sada smo i protiv Flensburga dva puta slavili, što je stvarno velika stvar.“

Svi učesnici Final Foura iz iste grupe

Na prethodna četiri Final Foura, na kojima je Terzić igrao, Veszprem je imao raznih epizoda. Od toga da je ispadao u polufinalu, pa do epskog finala sa Vive Kielcem u kojem su 15 minuta prije kraja vodili devet razlike, ali ipak izgubili poslije izvođenja sedmeraca.

“Kada dođeš na Final Four onda je sve otvoreno. To su dvije utakmice u kojima nema šanse da se štediš u prvoj, da bi bio spremniji za drugu. Sve su to jako dobri protivnici i moraš ići maksimalno u svakoj minuti, a ne u utakmici. Zanimljivo, ove godine su na Final Fouru četiri ekipe koje su igrale u istoj grupi. Trener Rhein-Neckar Loewena je u šali rekao da su oni peti u Evropi, jer su osvojili peto mjesto u našoj grupi. U dvije utakmice svako svakoga može pobijediti. Svi sve znamo o svima od ranije, a posebno ove sezone kada smo već igrali po dva puta. Dakle, neće biti nikakvih nepoznanica. Svi imamo podjednake šanse da osvojimo trofej i zaista je sve otvoreno“, smatra 35-godišnji rukometaš Veszprema.

Žrijeb je mađarskom šampionu u polufinalu za rivala donio Vive Kielce, velikog dužnika iz finala 2016. godine. No, Terzić ne razmišlja na taj način.

“Najveći smo dužnici samima sebi. Još uvijek ne mogu reći da je Kielce svojom ekstremnom kvalitetom dobilo to finale, nego smo ga mi izgubili svojom dekoncentracijom. Da smo zadržali duže loptu u dva napada pobijedili bi. Mogu reći da su na papiru blagi favoriti, jer su osvajači Lige šampiona i poljskog prvenstva, koje je izuzetno zahtjevno. Nismo priželjkivali Kielce u polufinalu, da bi im se osvetiti, jer šta znači nekog priželjkivati na Final Fouru. To je turnir na kojem su svi gotovo jednaki. Imamo velik repsket prema njima i njihovom treneru. Mladi su i poletni, igraju sjajno, ali ćemo im se suprotstaviti“, pričao je Terzić i dodao:

“Nije to ista ekipa od prije tri godine, potpuno je promijenjena. Imaju jako dobre individualce, počevši od Luke Cindrića koji je jedan od boljih u svijetu na srednjem beku. Alex Dujshebaev igra kao sat, imaju Blaža Janca koji može igrati u bilo kojoj ekipi u Evropi, golmani su im jako dobri u posljednje vrijeme. Nogu igrati odbranu 5-1, 6-0, igraju vrlo atraktivno i brzo i rijetko postižu ispod 30 golova. Ako uđeš u njihov ritam možeš se jako opeći. Međutim, igrali smo dva puta ove sezone, dobro ih poznajemo i pripremićemo se za njih, ali trenutno ne razmišljamo o tome. Pokušavamo održati formu za dvomeč sa Szegedom, kako bi vratili titulu u Veszprem. To nam je sada prioritet, a onda imamo sedmicu dana da se spremamo za Vive Kielce i Final Four“.

Izazov sa reprezentacijom BiH

Nakon što završi izuzetno napornu “avanturu“ sa Veszpremom u finišu sezone Terzića 12. i 16. juna čekaju dvije jako važne utakmice sa reprezentacijom BiH u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Sa pobjedom ili osvojenim bodom protiv Bjelorusije na domaćem parketu bh. rukometaši bi se po prvi put plasirali na EURO. Nakon toga ih čeka gostovanje Češkoj, gdje se mogu “vaditi“ za eventualni kiks protiv Bjelorusije. No, postoji i varijanta u kojoj BiH do Evropskog prvenstva može i sa porazima u spomenutim duelima, kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane selekcije u kvalifikacijama. Ipak, Terzić kaže da o toj varijanti i ne razmišlja.

“Nadam se da će raspoloženje biti na zavidnom nivou i onda će sve to biti mnogo lakše. Poslije Final Foura do 12. juna ima vremena da se i odmori i tijelo oporavi i pripremi za, nadam se, dobru utakmicu sa Bjelorusijom. Mislim da igrači ne kalkulišu u svojim glavama, svi ćemo dati maksimum i koncentrisati se, posebno na Bjelorusiju. Znamo da nam je bod kao “kuća“, a dva da ne pričam. Ne računamo na to da ćemo kao najbolji treći otići na Evropsko prvenstvo, ali ako dođe do toga i to je dobro“, istakao je Terzić.

Iako u 35. godini, ne razmišlja o završetku karijere

Iako mu je 35 godina sjajni rukometaš veli da se osjeća odlično i da se nada kako će na visokom nivou moći da igra još najmanje dvije godine. Nedavno je sa Veszpremom produžio ugovor na godinu dana, što je dokaz da igra u sjajnoj formi, uprkos godinama.

“Kada igrač dođe u godine u kojima sam ja, onda klubovi poput Veszprema odlučuju godinu za godinom da li će produžiti saradnju. Sve zavisi od Veszprema i moje fizičke spreme da li ću ostati ovdje i nakon ljeta 2020. godine. Vidjećemo kako ću se osjećati. Uvijek mi je prioritet. Mislim da mogu još par godina gurati u ovom ritmu. Ne razmišljam o odlasku, a ako do toga i dođe, onda ću razmišljati gdje ću dalje. Zadnje dvije-tri godine nikada se nisam bolje osjećao tokom karijere. Mnogo stvari sam promijenio u održavanju moga tijela, ove sezone i igram jako puno, što mi također pomaže. Uglavnom misli još igrati rukomet i nakon 2020. godine“, jasan je Terzić.

Final Four Lige šampiona igraće se 1. i 2. juna Kelnu. U polufinalu, 1. juna sastaju se: Telekom Veszprem – Vive Kielce (15.15 sati) i Barcelona Lassa – Vardar (18). Finale je zakazano za 2. juni u 18 sati, a nešto ranije u 15.15 igraće se utakmica za treće mjesto.

