Jučerašnjim trijumfom nad Finskom (31:19) u tuzlanskom Mejdanu, u 4. kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, rukometna reprezentacija BiH došla je blizu plasmana na EP. Rekli bismo, nikad bliže.

Foto: 24sata.info

Dok smo u brojnim prethodnim kvalifikacijama tražili i teoretske šanse kako bismo u nekim kalkulacijama do zadnje utakmice ostali u trci za odlazak na Euro ili barem baraž, ovog puta nas samo teorija može zaustaviti. Naime, sada je potpuno realan scenarij u kojem ćemo naredne godine BiH gledati na smotri najboljih evropskih selekcija.



Podsjećamo, na EP idu po dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe i četiri najbolje trećeplasirane ekipe iz sedam grupa.



Krenimo redom, od opcija s kojima smo i zvanično ovjerili plasman na Prvenstvu Evrope 2020. godine.



Preostala su nam još dva susreta, protiv Bjelorusije kući (12. juni) i u gostima kod Češke (16. juni). Ukoliko osvojimo barem bod protiv Bjelorusa, osigurali smo najmanje drugo mjesto. Ukoliko taj meč izgubimo, dovoljan nam je opet remi i protiv Češke kako bismo bili u krugu najboljih trećeplasiranih ekipa.



No, dobra vijest je i da u slučaju oba poraza možemo otići na Euro 2020. Naime, trenutno čak četiri trećeplasirane reprezentacije (Poljska, Srbija, Holandija, Rumunija) imaju samo po dva boda. Šta to znači? Ukoliko tri od ove četiri selekciji ne ostvare maksimalan učinak od dvije pobjede u preostala dva kola, naša reprezentacija (koja trenutno ima šest bodova) ide na EP.



To uopšte ne djeluje kao nemogući raspleti, s obzirom da svaka trećeplasirana ekipa igra barem po jednu utakmicu s nominalno jačim reprezentacijama. Sem toga, tu je i gol-razlika koja bi također vrlo lako mogla ići na ruku izabranika Bilala Šumana (+12), taman i da se desi najgori mogući scenarij sa maksimalnim učinkom ostalih trećeplasiranih reprezentacija.



No, kao što je već konstatovao veteran bh. tima Nikola Prce – najbolje je vlastitim rezultatima otkloniti sve dileme. Na sumnjamo da će i tako biti, stoga jedva čekamo juni i potrvdu plasmana na Euro 2020.





(SCsport)