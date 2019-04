Rukometna reprezentacija BiH danas u tuzlanskom Mejdanu igra vrlo važnu utakmicu 4. kola grupe 5 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine u Austriji, Norveškoj i Danskoj protiv selekcije Finske.

Foto: FENA

Prije četiri dana u mjestu Vantaa izabranici selektora Bilala Šumana pobijedili su rezultatom 30:26, a pobjedu očekuju i danas. Ako se prognoze ostvare, napravili bi veliki korak ka povijesnom, prvom nastupu na evropskom prvenstvu.



„Zmajevi“ će imati veliku podršku publike u Mejdanu. U prodaji još ima ulaznica, rekao je Feni predsjednik Rukometnog saveza Tuzlanskog kantona Alija Hasić, dodavši da je sve spremno za veliki rukometni spektakl.



Sinoć su u velikoj dvorani trenirale obje reprezentacije. U bh. selekciji svi su na raspolaganju selektoru Šumanu osim Tomislava Nuića, čiji je nastup neizvjestan zbog povrede koljena. Alternativa je Enes Keškić.



Poslije dugo vremena u reprezentaciji nema krila Alena Ovčine, a Šuman to objašnjava njegovom povredom.



- Znam da se oporavio, već je igrao za svoju ekipu, čuli smo se, na njega računam u narednim utakmicama – rekao je Šuman na konferenciji za novinare.



Za današnju utakmicu kaže da neće biti lagana, ali da očekuje pobjedu. Uostalom, u službenim utakmicama Finci nikada nisu pobijedili BiH.



- Favoriti smo i moramo dati sve od sebe da završimo ovaj dio kvalifikacija sa dvije pobjede. Finci su trkačka reprezentacija, tako igraju bez obzira da li vode ili gube. Pokušat će nas ugroziti, ali vjerujem u naš uspjeh koji će nas dovesti na korak do evropskog prvenstva – kaže Šuman.



Iskusni Nikola Prce plijeni optimizmom i dobar je primjer ostalim reprezentativcima. U Finskoj je ovaj 39. godišnjak zabio 10 golova i predvodio je bh. tim do vrijedne pobjede.



- Očekujem i danas pobjedu i nove bodove, da konačno odemo na to evropsko prvenstvo – poručio je Prce.



Utakmica četvrtog kola grupe 5 kvalifikacija za EP između BiH i Finske igra se danas u Mejdanu od 17.00 sati, uz direktan prenos na BHT1.



U drugoj utakmici grupe u Minsku će se sastati Bjelorusija i Češka (17.00 sati).



Na Evropsko prvenstvo plasiraće se po dvije prvoplasirane selekcije iz svake od osam kvalifikacionih grupa i četiri najbolje trećeplasirane. Prvi put će u završnici (od 9. do 26. januara 2020. godine) sudjelovati 24 reprezentacije.



Poredak u grupi 5: Češka, Bjelorusija i BiH po 4 boda, dok je Finska poražena u svim dosadašnjim kvalifikacionim utakmicama.





(FENA)