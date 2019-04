Nakon sporazumnog raskida sa trenerom Kasimom Kamenicom, predsjednik Upravnog odbora RK Vogošća Poljine Hills je danas u prostorijama kluba potpisao ugovor sa novim trenerom Vogošće Bojanom Unčaninom.

Foto: FENA

Bojan Unčanin je poznat bh. rukometu, kao dugogodišnji igrač banjalučkog Borca a svoju trenersku karijeru počeo je u Prijedoru, zatim u RK Konjuh. Poslije Konjuha nastavlja u Rukometnom klubu Borac m:tel. Unčanin je u proteklom mjesecu imenovan za selektora muške rukometne reprezentacije za uzrast 2000. godišta.



- Drago mi je što smo ja i Vogošća našli zajednički jezik. Lako smo se dogovorili, to upražnjeno mjesto koje je ostalo usljed rastanka sa njihovim prošlim trenerom Kasimom Kamenicom, sigurno mi je drago što je Vogošća izabrala baš mene pored dosta dobrih domaćih stručnjaka i trenera koji su trenutno isto bez kluba - rekao je Unčanin.



On je istakao da je zajednička želja napraviti što bolji rezultat i i Vogošću probati vratiti u sam vrh BH rukometa na kraju gdje su i bili svih ovih proteklih sezona i godina, te ovu sezonu napraviti uspješnom.



Predsjednik UO RK Vogošća PH Fetah Kadrić rekao je da je odlaskom Kamenice mjesto za trenera ostalo je upražnjeno.



- Mi smo u veoma kratkom roku riješili pitanje trenera, odnosno šefa struke RK Vogošća PH. Na zadovoljstvo, jednoglasnom odlukom svih članova Upravnog odbora izabrali smo Bojana Unčanina za trenera, koji je perspektiva bh. rukometa i koji ima već ostvarene rezultate vodeći prethodne klubove i pružili smo mu jednim brzim i lakim dogovorom priliku da vodi ekipu do dobrih rezultata u Premijer ligi - istakao je.



Kadrić je podvukao da je Bojan Unčanin bio vrhunski igrač i da je kao trener pokazao zavidne rezultate te da je i to bila prevaga u razmišljanju Upravnog odbora da se njemu povjeri ova dužnost, saopćeno je iz RK Vogošća.





(FENA)