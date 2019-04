Uzvratni susreti polufinala Kupa BiH za rukometašice igraju se sutra, a u tuzlanskom Mejdanu Jedinstvo dočekuje ekipu Hadžića DG u „nemogućoj misiji“.

Foto: FENA

Naime, Hadžićanke su u prvoj utakmici slavile rezultatom 39:27 i gotovo su sigurne finalistkinje ovog takmičenja. No, u taboru Tuzlanki ne misle podići "bijelu zastavu" unaprijed.



- Teško je stići prednost od 12 golova razlike, ali ako ne možemo nadoknaditi prednost naših suparnica, pokušat ćemo barem pobijediti. Prati nas peh, jer smo u prvoj utakmici na poluvremenu gubile s golom razlike (18:17), ali su nas svladale povrede. Sve igračice su na raspolaganju i očekujem zanimljivu utakmicu - izjavila je za Fenu kružna napadačica Matea Šumelj.



Tuzlanke su u posljednjih 10 utakmica u prvenstvu upisale samo jednu pobjedu, a u isto vrijeme ekipa Hadžića doživjela je samo jedan poraz i to u susretu sa Grudama. Gošćama se "smiješi" finale u rezultatski vrlo dobroj sezoni.



- Visoki poraz u Hadžićima uslijedio je nakon naše utakmice u Goraždu, gdje su nam povrijeđene četiri igračice. Zato smo u kupu nastupili s nekoliko mladih i one su najbolje što nam se tada desilo, jer su pokazale da se na njih može računati u budućnosti - kaže za Fenu trener Jedinstva, Danijel Sabljić.



Smatra da za sutrašnju utakmicu ne nedostaje motiva, a jedan od njih je da ljubitelji rukometa konačno vide pravo Jedinstvo, koje će nastupiti u kompletnom sastavu.



- Osim Gruda, malo ko nas je tehnički nadigrao, a gubili smo utakmice zahvaljujući uglavnom našim propustima. Nadam se da ih u srijedu neće biti u tolikoj mjeri i da ćemo opravdati očekivanja publike – zaključio je Sabljić.



Utakmica Jedinstvo - Hadžići Dido Group igra se sutra od 17 sati, dok se u drugoj polufinalnoj utakmici od 18 sati sastaju Grude - Izviđač CO (prvi susret 30:32).





(FENA)