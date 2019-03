Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine dvomečom sa Finskom sredinom aprila nastavlja kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020. u Austriji, Norveškoj i Švedskoj.

Foto: FENA

Najbolji rukometaši naše zemlje okupit će se 8. aprila na Ilidži, a dan kasnije putuju u finski grad Vantaa u kojim će 11. aprila odigrati prvi susret sa domaćom selekcijom. Po povratku u BiH, izbaranici selektora Bilala Šumana pripremat će u tuzlanskom Mejdanu za revanš, 14. aprila.



Selektor Šuman ranije je objavio širi spisak sa 28 igrača, koji će do okupljanja biti reduciran na 20 imena.



- Među pozvanm nisu Vladimir Vranjaš, Ivan Karačić, Marko Tarabochija, koji imaju teške povrede i bit će odsutni više mjeseci, tako da ćemo protiv Finaca igrati bez ova tri standardna reprezentivca. Pozvao sam par novih imena, vidjet ćemo koji će sastav igrati u Finskoj, odnosno u Tuzli - kazao je Šuman u razgovoru za Fenu.



Selektor naglašava da naš tim "ne smije da bježi od uloge favrita u obje utakmice".



- Imali smo priliku da igramo protiv Finaca prije dvije godine. U gostima smo ih tada pobijedili sa pet-šest golova razlike, a u Goraždu sa 11 golova. U njihovoj ekipi je mnogo istih igrača, sa par novih. Ulogu favorita moramo da preuzmemo, svi znamo šta znače ove dvije utakmice. Pobjedama protiv Finaca mi bismo već u aprilu obezbijedili direktan plasman na EP, što bi bio prvi put u istoriji da imamo reprezentaciju na ovom takmičenju. Također, bili bismo jedina bh. reprezentacija koja je nastupila i na evropskom i svjetskom prvenstvu u kolektivnim sportovima - dodao je Šuman.



Iako bh. tim do kraja kvalifikacija sredinom juna očekuju još dva susreta, protiv Bjelorusije u BiH i Češke u gostima, Šuman smatra da je najbitinija prva utakmica u Finskoj.



- Ako ih dobijemo imali bismo priliku da u Mejdanu to proslavimo. U junu imamo još dvije utakmice sa Bjelorusijom kod kuće i Češkom u gostima. Možda bi utakmica protiv Bjelorusije bila lijepa prilika da proslavimo odlazak na EP. Međutim, prije nego što budemo pričali bilo šta, okrećemo se susretima s Fincima. Utakmica u Finskoj znači nam mnogo. Pobjedom bi nam bilo mnogo lakše da igramo u Tuzli. Sa dvije pobjede znači da bismo ostvarili istorijski uspjeh i prvi put izborili učešće na EP. Ogromna mi je želja da s ovim momcima i ovom genaracijom odemo na to veliko takmičenje - rekao je Šuman.



U Petoj kvalifikacionoj grupi rukometaši BiH nalaze se na diobi drugog mjesta s Bjelorusijom sa po dva boda. Vodeća Češka ima četiri boda, dok je Finska posljednja bez bodova.



U dosadašnja dva susreta kvalifikacija rukometaši BiH zabilježili su polovičan uspjeh, 25. oktobra prošle godine u Minsku su pobijedili Bjelorusiju da 30:29, dok su dva dana kasnije u Tuzli poraženi od Češke sa 25:20.



Na Šumanovom širem spisku nalazi se sljedećih 28 igrača:



Nebojša Grahovac (Chartres), Benjamin Burić (Flensburg), Marin Vegar (Steaua), Tomislav Nuić (Bešiktaš), Enes Keškić (Fuchse Berlin II), Srđan Predragović (Linz), Faruk Vražalić (CSM Bucuresti), Senjamin Burić (PPD Zagreb), Muhamed Toromanović (Bosna Visoko), Nikola Prce (Azoty Pulawy), Mirsad Terzić (Veszprem), Mirko Herceg (Gyongyos), Marko Tarabochia (Wisla Plock), Ivan Karačić (Maccabi Rishon), Josip Perić (Goppingen), Marko Panić (Azoty), Dejan Malinović (Constanta), Igor Mandić (Limoges), Ibrahim Haseljić (Gorenje), Dino Hamidović (Gračanica), Adi Ahmetašević (Gračanica), Kosta Savić (Selestat), Dragan Vrgoč (Hurry Up), Vladan Lončar (Nexe), Elmir Građan (Eurofarm), Mateo Rodin (Nancy), Edin Klis (Krivaja), Adin Fajić (Krivaja).

(FENA)