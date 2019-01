Francuska je izvršila prvu od tri moguće izmjene i to prisilno. Cedric Sorhaindo zaradio je rupturu mišića tokom susreta protiv Njemačke, ona je potvrđena na današnjim pregledima, a umjesto njega u ekipu ulazi Nikola Karabatić.

Foto: 24sata.info

Sorhaindo je u ranoj fazi susreta s Njemačkom izašao van šepajući, pružena mu je pomoć i već nakon susreta Didier Dinart dao je naznaku kako je teško za očekivati oporavak Sorhaindoa i da će morati razmisliti o novim opcijama.



Logična opcija bio je Nikola Karabatić s obzirom da se oporavio od operacije i spreman je za nastup, a ionako se očekivalo da će dobiti priliku u drugom dijelu Prvenstva. Dinart je tako izbjegao odluku koga eliminirati kako bi uskočio Karabatić stariji, no sigurno nije presretan što je otpao upravo Sorhaindo, jedan od ključnih igrača u odbrani.



Karabatić će tako biti u ekipi već u susretu s Rusijom, gdje se može očekivati za njega i ponešto minuta.



Odlaskom Sorhaindoa, kapitensku ulogu preuzima Michael Guigou kojem će to biti prvi put da je kapiten reprezentacije. Znači za postati kapetanom Francuske trebalo mu je 266 utakmica i niz osvojenih trofeja.



“Ekipa ga poštuje, a on uvijek vodi brigu o koheziji unutar kadra”, istaknuo je Dinart.





(24sata.info)