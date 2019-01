U najuzbudljivijem susretu dosadašnjeg dijela Svjetskog rukometnog prvenstva Njemačka i Francuska podijelili su bodove odigravši 25:25.

Foto: 24sata.info

Bila je to uzbudljiva utakmica s čak jedanaest izjednačenja, a na kraju više žaliti mogu Nijemci s obzirom da su tri minute prije kraja vodili 25:23. Međutim, u preostalom vremenu nisu uspjeli zabiti gol, a na drugoj strani Timothey N'Guessan pogodio je sa zvukom sirene za konačnih 25:25.



Uoči posljednjeg kola prve faze natjecanja u skupini A Francuska ima 7 bodova, Njemačka 6, a Rusija i Brazil po 4.



U četvrtak Brazil će protiv Koreje tražiti nove bodove, i u slučaju pobjede osigurat će treće mjesto i prolazak u sljedeću rundu. Ako Brazil kiksa, Rusija će pokušati doći do trećeg mjesta, no za to će im trebati prvi podvig, odnosno pobjeda nad aktualnim svjetskim prvacima Francuzima.



Matematičke šanse za prolaz dalje ima i reprezentacija Srbije, koja će biti treća u slučaju pobjede nad Njemačkom te poraza Rusije i Brazila.



U skupini C, gdje su pobjede danas upisali Norveška, Danska i Tunis, situacija je puno jasnije. Norveška i Danska imaju maksimalnih 8 bodova te će u posljednjem kolu u međusobnom ogledu odlučiti o pobjedniku skupine, dok će o trećem mjestu odlučivati susret Tunisa i Austrije.



Tunisu će biti dovoljan i jedan bod iz tog susreta za prolazak skupine, dok će se u slučaju pobjede Austrije vjerojatno zatvoriti krug između Tunisa, Austrije i Čilea (pod uvjetom da Čile pobjedi Saudijsku Arabiju), pa će odlučivati gol-razlika između te tri reprezentacije.



SKUPINA A (Berlin):



Rusija - Brazil 23:25

Južna Koreja - Srbija 29:31

Njemačka - Francuska 25:25



1. Francuska 4 3 1 0 115:91 7

2. Njemačka 4 2 2 0 111:87 6

3. Rusija 4 1 2 1 104:97 4

------------------------------------------

4. Brazil 4 2 0 2 92:103 4

5. Srbija 4 1 1 2 104:115 3

6. Koreja 4 0 0 4 91:124 0



SKUPINA C (Herning):



Saudijska Arabija - Tunis 20:24

Norveška - Čile 41:20

Austrija - Danska 17:28



1. Norveška 4 4 0 0 149:89 8

2. Danska 4 4 0 0 137:77 8

3. Tunis 4 2 0 2 106:120 4

-------------------------------------------

4. Austrija 4 1 0 3 94:116 2

5. Čile 4 1 0 3 98:140 2

6. Saudijska Arabija 4 0 0 4 85:127 0

(FENA)