Danas su u ranom terminu odigrane četiri utakmice trećeg kola grupne faze Svjestkog prvenstva u rukometu.

Foto: AFP

Rukometaši Brazila u vrlo važnom meču savladali su Srbiju rezultatom 24:22 u duelu trećeg kola Svjetskog prvenstva u Danskoj i Njemačkoj.



Brazilci su opravdali ulogu blagog favorita, a meč može biti presudan na kraju.



Južnoamerička reprezentacija je imala vodstvo od početka susreta, a ono se povećalo do pet, nekoliko minuta prije kraja. Ipak, golman Srbije se tada razmahao i vratio svoj tim, pa su naši susjedi imali napad za poravnanje minut i po do kraja.



No, onda je uzvratio na drugoj strani golman brani fantastično i gura Toleda u kontru i to je bio kraj za Srbe.



Toledo je bio i najefikasniji u Brazilu sa pet golova, dok su Marsenić i Radivojević postigli isti broj u poraženom sastavu.



Prva utakmica na rasporedu je bila između Tunisa i Čilea, gdje su Tunižani ostvarili pobjedu rezultatom 36:30 te tako opravdali ulogu favorita u ovome meču. Ova pobjeda će im puno značiti, nakon 2 poraza na otvaranju prvenstva u borbi za jedno od prva tri mjesta.



Od 15:30h su odigrane 3 utakmice, gdje su pobjede ostvarili Island, Mađarska i Brazil.



Island je porazio Bahrein ubjedljivim rezultatom 36:18, najefikasniji je bio Gunnarsson koji je postigao 8 golova, dok su Mađari savladali reprezentaciju Katara rezultatom 32:26, a najefikasniji je bio Lekai sa 5 pogodaka, dok su isto toliko za Katar postigli Sinen i Carol Marzo.



(SCsport)