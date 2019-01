Danas su na Svjetskom rukometnom prvenstvu na rasporedu utakmice 2. kola grupne faze, a Njemačka je slavila i drugi trijumf.

Foto: Agencije

Nijemci nisu sebi dozvolili da im se desi ono što se desilo Francuzima, te su utakmicu protiv Brazila shvatili ozbiljno od prve do posljednje minute i slavili lagan trijumf od 34:21. Podsjećamo, Francuzi su se sinoć dosta namučili protiv istog protivnika.



Sve je bilo već praktično riješeno u prvom poluvremenu, koje je okončano rezultatom 15:8, a Nijemci su do kraja samo odradili posao.



Do trijumfa ih je vodio fantastični Gensheimer sa 10 pogodaka, dok su po četiri imali Weinhold i Fath.



Kod Brazilaca se pet puta u strijelce upisao Toledo.



(SCsport)