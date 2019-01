Rukometaši Danske upisali su ubjedljivu pobjedu protiv Čilea rezultatom 39:16 u drugom meču 26. izdanja Svjetskog prvenstva u rukometu koje će se od 10. do 27. januara održati u Njemačkoj i Danskoj.

U prvom meču koji je odigran danas, a ujedno i prvom meču na prvenstvu, Njemačka je rezultatom 30:19 pobijedila ujedinjenu Koreju.



Što se tiče meča između Danske i Čilea, da jedan od dva domaćina neće imati nikakvih problema bilo je jasno već na početku meča, odnosno kada su Danci odmah na startu napravili seriju od 6:0 i stigli u vodstvo od 7:1.



Rukometaši iz Čilea su se malo oporavili nakon toga, a kod rezultata 11:4 Danci su napravili seriju od 11:0 i do poluvremena su otišli sa 18 pogodaka prednosti.



U drugom poluvremenu Danci su zaigrali puno opuštenije, dopuštali su slabašnim Čileancima da im lagano dolaze do gola, ali to nijednog trenutka nije ugrozilo njihovu prednost i na kraju su upisali sigurnu pobjedu.



Najefikasniji igrač na meču bio je Casper Mortensen koji je postigao osam pogodaka, a pratio ga je Mikkel Hansen koji je postigao sedam, prenosi Klix.ba.





