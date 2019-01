Rukometna reprezentacija Njemačke pobijedila je zajednički tim Južne i Sjeverne Koreje rezultatom 30:19 na otvaranju 26. izdanja Svjetskog prvenstva koje će se od 10. do 27. januara igrati u Njemačkoj i Danskoj.

Foto: 24sata.info

Ovo prvenstvo je kao prvo u historiji koje se održava u više zemalja te prvo na kojem će nastupiti zajednički tim Južne i Sjeverne Koreje.



Nošeni sjajnom podrškom s tribina, Nijemci su od prve minute zaigrali s velikom željom da što prije dođu do sigurne prednosti, a serijom od 3:0 na početku meča stigli su u prvo ozbiljne vodstvo od 6:2. Selekcija Koreje na početku je držala egal, ali s tri brza pogotka sredinom prvog poluvremena Njemačka je stigla do vodstva od 11:6.



Do poluvremena su domaći igrači nastavili s puno boljom igrom u napadu, a nakon prvih 30 minuta rezultat je glasio 17:10.



Pitanje pobjednika već tada je bilo jasno, a da Nijemci do kraja meča neće imati problema, bilo je jasno već na početku drugog poluvremena kada serijom od 4:0 dolaze do vodstva od 11 pogodaka razlike, što su do kraja mirno čuvali i meč su lagano priveli kraju.



Kod Njemačke je najviše pogodaka postigao Gensheimer (7), a kod Koreje su po četiri pogotka postigli Dong-hyun Park i Tan Kang, prenosi Klix.ba.





(24sata.info)