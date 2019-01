Hrvatska rukometna reprezentacija dugi niz godina ne može se zamisliti bez rukometaša iz BiH.

Arhiv / 24sata.info

Na njih su se oslanjali svi bivši selektori Slavko Goluža, Željko Babić i sadašnji Lino Červar.



Među osamnaestoricom rukometaša koji su stigli u Minhen igrati na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, nalaze se četvorica rukometaša koja su svoje prve korake naučili u Izviđaču iz Ljubuškog i Zrinjskom iz Mostara.



Uz već iskusne i prekaljene rukometaše, koji su još prije preko Izviđača stigli u reprezentaciju Hrvatske Željka Musu, Marina Šegu, najnovija uzdanica Line Červara je nadolazeće mlado i nadareno lijevo krilo David Mandić. Dvadesetdvogodišnji Ljubušak od prošle je sezone član PPD Zagreb i zajedno s Ivanom Vidom i Jakovom Vrankovićem biće jedan od debitanata u izabranoj vrsti rukometnog trenera nad trenerima Line Červara.



David Mandić će zajedno Manuelom Štrlekom s lijevog krila biti prijetnja protivničkim vratarima. Uz trojicu Ljubušaka, u reprezentaciji Hrvatske okosnica je srednji vanjski igrač, Mostarac Igor Karačić, koji već nekoliko sezona s velikim uspjehom igra za Vardar iz Skoplja. On je karijeru počeo u Zrinjskom. U izabranoj vrsti Hrvatske nema, doduše, Mostarca Marina Marića, koji je prijašnjih sezona bio jedna važna karika. On bi zasigurno bio na selektorovom popisu, ali je zbog povrede otpao. U Červarovoj vrsti na Svjetskom rukometnom prvenstvu, koje će se igrati u dvjema zemljama, Njemačkoj i Danskoj, nastupiće kružni napadač Gepingena Krešimir Kozina koji je rođen u Derventi.



Izabrane vrste Hrvatske, bez obzira o kojim sportovima je riječ, ne mogu bez igrača rođenih u BiH ili su bh. korijena. Rukomet i košarka više su koncentrisani na Hercegovinu.



Rukometu je tamo Ljubuški kultno mjesto, a u posljednje vrijeme i Mostar. Podrška u Njemačkoj Kada je riječ o košarci, iz više hercegovačkih mjesta, iz Mostara, Širokog Brijega, Čitluka, Posušja, bilo je igrača koji su vrlo uspješno nastupali za reprezentaciju Hrvatske.



Osamnaest hrvatskih rukometnih reprezentativaca na čelu sa selektorom Linom Červarom s mnogo optimizma otputovalo je na Svjetsko prvenstvo u Minhen, koji će im biti prva stanica. Svi su uvjereni kako će odigrati dobro i da rezultat neće izostati. Neće izostati ni podrška gledalaca u Munhenu jer je to upravo jedan od njemačkih gradova u kojem živi i radi mnogo Hrvata.

(Večernji)