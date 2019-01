Utakmicama Njemačka - Koreja u Berlinu, te Danska - Čile u Herningu, u četvrtak počinje 26. svjetsko prvenstvo za rukometaše.

Foto: Fena

Na prvenstvu učestvuje 24 reprezentacije podijeljene u četiri grupe sa po šest ekipa. Pored Berlina i Herninga prvenstvo će se igrati još u četiri njemačka grada - Münchenu, Kölnu, Kielu i Hamburgu te u danskom Kopenhagenu.



Titulu svjetskog prvaka brane rukometaši Francuske, koji će jurišati na treće uzastopno i ukupno sedmo zlato na svjetskim prvenstvima.



Proslavljeni bh. rukometaš i nekadašnji selektor reprezentacije BiH Jasmin Mrkonja u izjavi za Fenu kazao je da su Francuzi i na ovom SP prvi pretendenti za novu titulu.



- Ne samo zbog činjenice što su svjetski prvaci, već što imaju kontinuitet igara, mada je u međuvremenu kod njih došlo do promjena u igračkom sastavu. Nije sigurno da li će nastupiti Karabatić, ali to ne znači ništa u jednoj takvoj kvalitetnoj ekipi. Naprotiv, često se dešava kada jedan od najboljih igrača ne nastupa da čitava ekipa odreaguje pozitivno, tako da igrači koji su do tada bili u sjeni mogu pružiti znatno više od svojih mogućnosti - kazao je Mrkonja.



Pored Francuza, Mrkonja u favorite ubraja i domaćine Njemačku i Dansku "prije svega što se radi o kvalitenim i iskusnim reprezentacijama, ali i čenjenice da su domaćini, koji na velikim rukometnim takmičanjima često imaju 'vjetar u leđa' od sudija".



- U tom krugu nalazi se reprezentacija Španije, koja može da ima veoma bitnu ulogu na ovom SP - smatra Mrkonja.



Od zemalja iz regiona na SP će igrati selekcije Hrvatske, Srbije i Makedonije.



- Hrvati sigurno imaju veliku želju da se ponovo nađu među osvajačima medalja. Njihovi najboljii igrači nastupaju u velikim evropskim klubovima, tako da će Hrvatska biti jedan od ozbiljnijih takmaca na SP. Iza Hrvata po rejtingu su Makedonci, koji već duži niz godina igraju na velikm takmičenjima, uspijevaju ne samo da se plasiraju, već budu ozbiljan rival najboljim reprezentacijama. Mislim da bi Makedonci trebali da prođu prvi krug, a dalje će sve zavisiti od rasporeda i trenutne forme. Srbija ima izuzetno tešku grupu, za nju će biti uspjeh ako uđe u drugi krug. Poznato je da Srbija ima odlične igrače, međutim kada igraju reprezentaciju ne daju sto posto. Kao talenovana ekipa, Srbija može svima da bude ozbiljan rival na SP - kazao je Mrkonja.



Posljednjih godina Mrkonja je bio selektor muške kadetske reprezentacije BiH, ali trenutno "ne zna" da li je još uvijek na toj dužnosti.



- Bio sam selektor kadeta, međutim, ne znam da li sam to još uvijek, s obzirom da iz Rukometnog saveza BiH nema nikakvih informacija da li se što promijenilo. Zaista ne mogu ništa reći. Nažalost, ali je tako - kazao je Mrkonja.



Grupe na 26. SP u Njemačkoj i Danskoj:



A-grupa (Berlin): Francuska, Rusija, Njemačka, Srbija, Brazil, Koreja;

B-grupa (Munchen): Španija, Hrvatska, Makedonija, Island, Bahrein, Japan;

C-grupa (Herning): Danska, Norveška, Austrija, Tunis, Čile, Saudijska Arabija;

D-grupa (Kopenhagen): Švedska, Mađarska, Katar, Argentina, Egipat, Angola;



Po tri njabolje ekipe iz svake grupe u drugom krugu će forimirati dvije nove grupe, a susreti će se igrati u Kolnu i Herningu.



Polufinalni susreti će se igrati 25. januara u Hamburgu, dok je finalna i utakmica za treće mjesto na programu 27. januara u Herningu.



Francuska je kao najuspješnija rukometna nacija na svjetskim prvenstvima osvojila šest naslova - 1995., 2001.,2009., 2011., 2015. i 2017. godine. Pored toga Francuzi još imaju jedno srebro i tri bonzane medalje. Druga je Švedska sa po četiri zlata i bronze, te tri srebra, treća Rumunija sa četiri zlata i dvije bronze, dok je Njemačka na četvrtom mjestu sa tri zlata, dva srebra i jednom bronzom.



(FENA)