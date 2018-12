Rukometna reprezentacija BiH okupila se sinoć na Ilidži gdje će se u narednim danima, do 1. januara, pripremati za dvije prijateljske utakmice sa Katarom u Dohi.

Foto: AA

U međuvremenu, u petak uvečer će protiv Krivaje u Zavidovićima odigrati i revijalni susret u kojem će se od aktivnog rukometa oprostiti bivši bh. reprezentativci Adnan Šabanović i Edin Bašić te Ferid Avdić, koji je cijelu karijeru proveo u zavidovićkom klubu.



Selektor bh. rukometaša Bilal Šuman odmah na početku priprema naišao je na probleme. Naime, zbog povrede koljena pozivu se nije mogao odazvati Benjamin Burić, golman njemačkog Flensburga, dok je Vladimir Vranješ, pivot mađarske Tatabanyije stigao sa povredom ruke. Tek nakon detaljnijih ljekarski pregleda biće poznato da li će Šuman na njega moći računati.



No, bez obzira na probleme selektor se raduje ovoj akciji, jer do narednih utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. u aprilu naredne godine neće biti prilike za okupljanje.



“Svako okupljanje, kada i nisu kvalifikacije u pitanju, znači nam mnogo. Počeli smo jučer na Ilidži bićemo ovdje do Nove godine. Očekuje nas 1. januara putovanje za Katar, gdje ćemo boraviti do 6. januara i odigrati dvije utakmice sa selekcijom domaćina. Imamo jednu revijalnu utakmicu sutra u Zavidovićima. Ovdje planiramo obaviti osam treninga na Ilidži, četiri treninga u Kataru i odigrati ukupno tri utakmice. Očekujemo mnogo, iako nismo još uvijek kompletni. Poslijepodne ćemo biti sasvim kompletni, tako da ove pripreme pred april, jer prije toga nemamo nikakvog okupljanja, znače nam mnogo. U dvije utakmice protiv Finske, mislim da to svi i znaju, pobjedama bi nam se otvorilo Evropsko prvenstvo prvi put u istoriji. Mislim da smo sa šest bodova direktno učesnik Evropskog prvenstva“, istakao je za Anadolu Agency (AA) selektor bh. tima.





(AA)