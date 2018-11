Rukometaši Izviđača u susretu 8. kola SEHA lige na svom su terenu poraženi od Vojvodine 25:23 (12:10).

U izjednačenom prvom poluvremenu igralo se gol za gol, a do prve osjetnije prednosti došli su gosti, i to krajem poluvremena (12:9), a na odmor se otišlo pri vodstvu Vojvodine 12:10.



Gosti su bolje otvorili drugo poluvrijeme te su u 35. minuti poveli 16:11, a u 40. minuti već je 19:13.



Izviđač je sredinom drugog poluvremena imao dobru seriju te je u 49. minuti došao na dva gola zaostatka (21:19), ali više od toga bh. prvaci nisu mogli i Vojvodina je na kraju došla do pobjede 25:23.



Kod Izviđača Vedran Delić postigao je 4 gola, dok je kod gostiju najbolji strijelac sa 6 golova bio Jovica Nikolić.



Na ljestvici Izviđač je i dalje zadnji sa samo jednim bodom, dok je Vojvododina sedma s 9 bodova.



Sljedeći susret Izviđač igra u Skopju protiv Vardara 28. studenoga.

