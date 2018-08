Rukometni klub Vogošća Poljine Hills osvojio je 21. Memorijalni turnir TACCA u Italiji.

Foto: FENA

Na turniru su učestvovale ekipe RK Vogošća PH (BiH), RK Lokomotiva Brčko (BiH), HC Pallamano Cassano Magnago (Italija), HC Pallamano Conversano (Italija) i AS Monaco Handball (Francuska), saopćeno je iz RK Vogošća.



Turnir se igrao tri dana, a svaka ekipa je odigrala četiri utakmice. Rukometaši Vogošće su zauzeli prvo mjesto, do kojeg su došli pobjedom u finalu protiv italijanskog Conversana, dok je treće mjesto zauzela ekipa Cassano Magnago.



Četvrti je bio AS Monaco, a peta Lokomotiva Brčko.





(FENA)