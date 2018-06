Obavljeno je žrijebanje za Svjetsko prvenstvo u rukometu koje će se 2019. godine održati u Njemačkoj i Danskoj.

U grupi A se nalaze Francuska, Rusija, Njemačka, Srbija, Brazil i Južna Koreja, u grupi B su smješteni Španija, Hrvatska, Makedonija, Island, Bahrein i Japan, grupu C čine Danska, Norveška, Austrija, Tunis, Čile i Saudijska Arabija, a D Švedska, Mađarska, Katar, Argentina, Egipat i Angola.



Susreti grupe A se igraju u Berlinu i Minhenu, a grupe C i D u Herningu i Kopenhagenu.



Prvenstvo će biti održano od 9. do 27. januara iduće godine, a titulu prvaka brani Francuska.



Podsjetimo, našoj selekciji je zbog "slučaja Nuić" onemogućen nastup u baražu protiv Norveške.





