Rukometašice tuzlanskog Jedinstva kotirale su kao favorit za ulazak u finale završnog turnira Kupa BiH koji se igra u Grudama, ali su poslije poraza u polufinalu od Izviđača CO iz Ljubuškog (32:27) spakovale torbe i vratile su se u Tuzlu.

Foto: FENA

Od očekivanog i željenog finala s ekipom Gruda neće ni ove sezone biti ništa.



- U finale je ušla ekipa koja je više željela pobjedu – prokomentirao je za Fenu poraz od Izviđača CO trener Jedinstva Elmir Grabčanović.



Dodao je da je to možda i očekivani ishod u duelu dvije ekipe približnog kvaliteta, tim više što je Izviđač CO pobijedio Tuzlanke i prije sedam dana u posljednjem kolu Premijer lige.



- Ovaj poraz, ma koliko nam teško pao, nije nikakvo čudo s obzirom na to u kakvim smo uslovima radili zadnjih dana. Malo je nedostajalo da zbog besparice uopće ne doputujemo, a sve je to ostavilo traga na igračicama – smatra Grabčanović.



Sasvim je sigurno da sadašnji sastav Tuzlanki neće ostati na okupu, jer su neke igračice najavile odlazak, nekima je istekao ugovor, a ima i onih koje su najavile prestanak igračke karijere.





(FENA)