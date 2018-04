Na završnom turniru ovosezonske Lige prvaka za rukometaše, koji će se održati 26. i 27. svibnja u Koelnu igrat će branitelj naslova Vardar i tri francuske momčadi Paris SG, Nantes i Montpellier.

Vardar je uspio izboriti novi plasman na Final Four iako je izgubio uzvratni četvrtfinalni dvoboj na svom terenu od njemačkog Kiela sa 27-28. No, kako je u prvoj utakmici bilo 29-28 za Vardar, makedonski sastav je prošao dalje zbog gola više u gostima.



Nantes je u uzvratnom susretu na gostovanju kod Skjerna odigrao 27-27 i tako obranio šest golova prednosti (33-27) iz prvog susreta. Montpellier je s uvjerljivih 29-17 u uzvratu na svom terenu svladao Flensburg što mu je bilo i više no dovoljno za prolazak jer je prva utakmica završila 28-28.



Paris SG je plasman na završni turnir izborio još u subotu, nakon 34-28 u prvoj utakmici u Kielceu slavio je i u uzvratu na svom terenu sa 35-32.

