Rukometaši Izviđača pobijedili su danas u Ljubuškom ekipu Vogošće sa 27:25, u derbi susretu 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: 24sata.info

Izviđač je tako zadržao lidersku poziciju na tabeli i tri kola prije kraja prvenstva ima pet bodova prednosti nad današnjim protivnikom. No, ekipa iz Ljubuškog ima i utakmicu više te se do kraja prvenstva očekuje velika borba za naslov prvaka.



Izviđač je do pobjede vodio Mandić sa 11 golova, dok je najefikasniji kod Vogošće bio Čičkušić sa 12 pogodaka.



Ostali susreti 23. kola odigrani su u subotu.



Rezultati 23. kola:



- subota:

Bosna (S) - Derventa 28:39

Sloga - Borac 32:27

Konjuh - Maglaj 29:27

Bosna (V) - Zrinjski 29:20

Kakanj - Slavija 30:36



- nedjelja:

Izviđač - Vogošća 27:25



Slobodna je bila ekipa Goražda.



Tabela:



1. IZVIĐAČ 22 19 0 3 627:503 57

2. VOGOŠĆA 21 17 1 3 576:480 52

3. ZRINJSKI 21 14 0 7 614:562 42

4. BORAC 21 13 1 7 573:512 40

5. KONJUH 21 11 1 9 587:554 34

6. BOSNA (V) 21 10 2 9 547:510 32

7. SLOGA 21 10 2 9 591:617 32

8. MAGLAJ 21 10 0 11 545:551 30

9. DERVENTA 22 7 4 11 567:576 25

10. SLAVIJA 21 8 1 12 592:657 25

11. GORAŽDE 21 7 2 12 547:585 23

12. KAKANJ 22 2 1 19 636:762 7

13. BOSNA (S) 21 2 1 18 546:679 7

(FENA)