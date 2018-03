Rukometaši Vogošće Poljine hills u derbi susretu 17. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u subotu, 17. marta u dvorani "Amel Bečković" dočekuju aktualnog prvaka ekipu banjalučkog Borca.

Foto: FENA

Predsjednik RK Vogošća Fetah Kadrić na pres konferenciji kazao je da će domaćoj publici prirediti istinski spektakl i dobru rukometnu utakmicu.



- Želimo pobjedu. Neće biti lako, ali dat ćemo sve od sebe da bodovi ostanu u Vogošći. Želio bi da naša dvorana bude popunjena do posljednjeg mjesta. Pozivam navijače, prije svega iz Vogošće pa i Kantona Sarajevo, da dođu i podrže naše rukometaše - rekao je Kadrić.



Šef stričnog štaba Senad Skopljak izjavio je da će ova utakmica biti jedna u nizu derbija koja će odlučivati o vrhu.



- Imamo ovu utakmicu s Borcem, gostovanje u Maglaju, dočekujemo Zrinjski. Želimo da osvojimo svih devet bodova iz ove tri utakmice. Izuzetno smo spremni, trkački raspoloženi. Ekipu Borca smo dobro analizirali, očekuje nas jedan težak ispit. Smatram da će utakmica biti dosta neizvjesna, ali ono što nas je krasilo tokom čitavog prvenstva ovog dijela to je velika borbenost, homogenost i jedno veliko prijateljstvo - kazao je Skopljak.



On je dodao da je ovo historijska prilika da njegova ekipa, koja je sasvim nova, napravi veliko iznenađenje i osvoji prvenstvo.



Lijevi bek Vogošćana Ivan Stojanović kazao je da je Borac jedno od najvećih rukometnih imena na Balkanu.



- Imamo motiva da im se revanširamo za poraz iz prvog dijela. Svi se sjećaju kako je to bilo u Banja Luci, nisu nam priznali gol u zadnjim sekundama napada. Kapiten Alen Geko je povrijeđen, bio u bolnici. Dat ćemo sve od sebe sutra da pobijedimo Borca da zadržimo lidersku poziciju - rekao je Stojanović.



Utakmica Vogošća - Poljine hills igra se u subotu, 17. marta s početkom u 19.30 sati.





(FENA)