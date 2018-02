Rukometaši Vogošće Poljine Hills pobjedom su započeli proljetni dio prvenstva.

Foto: FENA

U susretu 14. kola Premijer lige BiH Vogošća je u Sarajevu pobijedila Bosnu sa 35:24. Bio je to susret prve i posljednjeplasirane ekipe na tabeli, a Vogošća je uspjela opravdati ulogu favorita i upisati novu pobjedu.



No, do 11. trijumfa u sezoni ekipa iz Vogošće je došla teže od očekivanog, s obzirom na to da je mladi tim Bosne pružio izuzetno snažan otpor, posebno u prvom poluvremenu.



Studenti su se rezultatski držali prvih 30 minuta, veći dio poluvremena su bili i u vodstvu, ali se na odmor ipak otišlo sa golom prednosti za goste.



U nastavku, iskusniji tim Senada Skopljaka lomi otpor domaćih i nakon deset minuta igre dolazi do visokih šest golova prednosti. Dominacija rukometaša Vogošće se nastavila te je u 51. minuti bilo deset golova razlike, koju su gosti uspjeli održati do kraja meča.



Najefikasniji kod Vogošće bili su Čičkušić i Osmanhodžić po pet golova, a kod Bosne Bračković sa sedam pogodaka.



(FENA)