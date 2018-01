Hrvatski rukometaši su na Euru svladali Norvešku 32:28, a poslije utakmice dušu je otvorio hrvatski selektor Lino Červar koji je otkrio sa čime se sve suočio uoči ovog dvoboja

Červar ima svjetsko i olimpijsko zlato, ali je proteklih dana bio na meti velikih kritika. Poslije Norveške prvo se osvrnuo na utakmicu, a zatim rekao ono što ga boli.



'Igrali smo jedan moderan rukomet, obrana je bila granitna i napravilo smo ono najvažnije - zaustavili njihovu napadačku tranziciju', rekao je Červar nakon pobjede, a zatim prešao na manje lijepe stvari.



'Nikad u mojoj zemlji nisam dobio toliko uvreda kao u zadnjih nekoliko dana. To mi rade cijelu karijeru, ali to je kod nas normalno. Ni ja nisam svetac i ja griješim, ali treba biti dostojanstva. Jesam za kritike, ali ne za uvrede, na to sam jako osjetljiv. Moram reći da sam jako povrijeđen nekim natpisima u medijima. Ja sam vodio Hrvatsku 165. puta, bio sam prvakom u četiri države, bio sam olimpijski prvak i svakako nisam zaslužio da me se vrijeđa u mojoj zemlji. Svi smo podložni kritici, pa i ja, ali neću dopustiti vrijeđanje mene i moje obitelji', dodao je hrvatski selektor.



Osvrnuo se na atmosferu u dvorani.



'Moram se zahvaliti publici. Nadao sam se da Zagreb može napraviti atmosferu kao Split i bio sam u pravu, ali igrači su ih na to natjerali i oni su najveći junaci, i to svi.'



Hrvatska sada morati pobijediti Francusku. Utakmica je u srijedu.



'Ne smijemo pasti u euforiju, jer ništa još nismo napravili. Ovakva fantastična večer nas ohrabruje, ali posao još nije gotov. Imamo dvoboj s Francuskom, koja je dosad pokazala najviše na ovom turniru. Sada moramo iskoristiti ovih nekoliko dana odmora za regeneraciju, ali i za analizu suparnika. Morat ćemo biti pametni i koncentrirani, mirni kao što smo bili večeras.'

