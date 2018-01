(24SATA.INFO)

Rukometaši Srbije su nakon poraza od Norveške prvi u drugom krugu ostali bez teoretskih šansi za prolazak u polufinale, a razočarenje nije krio ni legendarni Nedeljko Jovanović.

"Ne razumijem šta mi to igramo. Pa bilo je mečeva da nam krila nisu ni primila loptu. Nema borbenosti, odbrana je loša, lopta sporo ide, nema ideje. Posljednju medalju osvojili smo prije šest godina, a mislim da novu neće osvojiti još dugo. Kako trenutno izgleda, nećemo se uspjeti oporaviti ni u sljedećih pet godina", rekao je Jovanović za Alo.



Jedna od najboljih rukometaša na svijeti krajem prošlog stoljeća dotakao se i tučnjave u Splitu između selektora reprezentacije Srbije Jovice Cvetkovića i potpredsjednika Saveza Dragana Škrbića.



"Šta tek reći za to. Tužno je sve to, ljudi nam se smiju. Pa to se ne smije događati na velikom takmičenju. Bolje bi bilo da su se igrači posvađali u svlačionici", rekao je Jovanović.

