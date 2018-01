Na otvaranju drugog kruga Evropskog prvenstva rukometaši Njemačke u Varaždinu su ovog petka teškom mukom savladali Češku 22:19 i tako ostali u igri za plasman u polufinale.

Foto: Twitter

Podsjetimo, Nijemci su prije dvije godine u Poljskoj postali evropski prvaci, ali na novom EP-u u Hrvatskoj ne igraju na tom nivou.



Nakon kontraverznog remija sa Slovenijom i sretnog spašavanja od poraza protiv Makedonije, ekipa koju vodi Christian Prokop bila je na mukama i ovog petka u Varaždinu protiv Češke, ali se na kraju sretno izvukla.



Česi su bili ti koji su otišli na odmor s prednošću 10:9, a deset minuta prije kraja imali su +2 (18:16) pa se činilo da će momčad koja je ranije pobijedila Dansku kreirati novu senzaciju.



No, do kraja utakmice Nijemci su se uozbiljili, a Češka potpuno stala. Serijom 6-0 Holbacher, Fath i Weinhold sve su preokrenuli i došli do teško izborena dva boda.



Najbolji strijelac susreta bio je Steffen Fath s osam postignutih golova.



Nijemci su ovim trijumfom preuzeli vodstvo na ljestvici, ali tek ih čekaju ključni okršaji protiv Danske i Španije.



(Sport.ba)