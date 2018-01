Susretom između Norveške i Srbije počeo je drugi krug Evropskog rukometnog prvenstva u Hrvatskoj.

Foto: Twitter

Grupa I



Norveška - Srbija 32:27



Norveška je u drugi krug prenijela dva boda, a Srbija nijedan i već je jasno da je nakon današnjeg poraza otpala iz svih kombinacija za prolazak u polufinale.



Na početku susreta se igralo gol za gol, a prvu osjetniju prednost Norvežani su napravili u 14. minuti kada je na semaforu stajao rezultat 12:9. Ipak, Srbija je odigrala odlično drugi dio prvog poluvremena, te je u 28. minuti i preokrenula rezultat i nakon Jovanovićevog pogotka povela sa 16:15, a na odmor se otišlo pri neriješenim rezultatom 17:17.



Norvežani su sjajno otvorili drugo poluvrijeme serijom 5:1, a u 40. minuti su stigli i na plus pet (24:19).



U posljednjih deset minuta susreta Norveška je ušla s plus šest (30:24) i tada je bilo jasno ko će slaviti u ovom susretu.



Norvešku su do pobjede predvodili fenomenalni Sagosen sa 8 pogodaka iz 12 šuteva i Bjornsen sa 8 pogodaka iz 9 šuteva. Na drugoj strani bolji od ostalih bili su Beljanski (5/6) i Šešum (5/9).





(Klix.ba)