U terminu od 20:30 sati odigrane su dvije utakmice grupne faze Evropskog rukometnog prvenstva. Makedonija je uz dosta muke savladala Crnu Goru (29:28), dok je Češka napravila veliku senzaciju savladaši Dansku (28:27).

Crna Gora je u prvom poluvremenu u jednom trenutku imala i tri gola prednosti, međutim na odmor se otišlo rezultatom 16:15 za Crnogorce. Makedonci su u drugom dijelu došli do prednosti i nisu je ispuštali do kraja (28:29).



Danska je u nekoliko navrata imala tri gola prednosti, ali poluvrijeme je završeno rezultatom 15:16 za Dance. Većim dijelom drugog poluvremena Danska je imala prednost, međutim Česi su dobili meč sa golom prednosti i priredili senzaciju (28:27).



Zdrahala je vodio Čehe do pobjede sa osam golova, dok je pet dodao Kasparek. Na drugoj strani najefikasniji bio je Hansen sa sedam pogodaka, dok su po šest postigli Zachariassen i Lauge Schmidt.



