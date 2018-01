Utakmica baraža za plasman na SP 2019. u Njemačkoj i Danskoj gotovo sigurno igrat će se u Tuzli, saznaje Fena u Rukometnom savezu TK.

Foto: FENA

Predsjednik ovog saveza Alija Hasić kaže da je ovo odluka donesena u razgovoru koji je imao s predsjednikom RS BiH Amirom Zahirovićem i generalnom tajnicom Lejlom Hairlahović.



Razlog ne treba spominjati, jer su Tuzla i Mejdan, bez obzira na to što je u organizaciji susreta BiH - Švicarska bilo izvjesnih propusta, posebno s ulaznicama, zaslužili da budu domaćini utakmice "zmajeva" u baražu.



Hasić je iznio detalje dogovora vezanog za obeštećenje svih vlasnika ulaznica koji nisu mogli ući na utakmicu BiH - Švicarska.



- Danas sam imao 50 poziva vlasnika ulaznica koji nisu uspjeli ući u Mejdan i svima sam se javio i ispričao za probleme koje su imali. U dogovoru sa čelnicima RS BiH odlučeno je da svi ljubitelji rukometa, koji su ulaznice kupili u RS TK, a nisu ušli u dvoranu, budu obeštećeni tako što njihove karte važiti za utakmicu baraža. O tome ću tražiti i pismenu saglasnost saveza, a uskoro ćemo početi evidentirati sve oštećene osobe koje su ulaznice kupili kod nas - kazao je Hasić za Fenu.



Ovo, međutim, neće važiti za one koji su karte kupili u Sarajevu, Visokom i drugim mjestima u BiH gdje su također distribuirane.



- Mi smo dobili za prodaju 3.800 ulaznica, štampano je 4.000 ulaznica, a prema našim saznanjima prodavane su i drugim kanalima, za koje nismo znali. Ne snosimo odgovornost za probleme s ulaznicama i smatramo da je sramota što se to desilo. Ne upiremo prst ni u koga posebno, ali zna se da su na ulazima kontrolu vršile osobe iz sarajevskih firmi - smatra Hasić, koji je iskoristio priliku da zahvali službenicima PS Zapad PU Tuzla koji su svoj posao vezan za bezbjednost tokom subotnje utakmice obavili na visokoj razini.



Na pitanje šta ako se dogodi da Izvršni odbor RS BiH odluči da se susret baraž odigra u nekom drugom mjestu, naravno ako IHF potvrdi plasman reprezentacije BiH nakon "slučaja Nuić", Hasić kaže da će i u tom slučaju tražiti od saveza da oštećene osobe mogu ući bez kupovine novih karata.



- Ne razmišljamo o tome da bi se utakmica baraža mogla odigrati bilo gdje osim u Tuzli. Uostalom, to je želja svih reprezentativaca i stručnog štaba. Cijela bh. javnost vidjela je kako je sve to izgledalo u Mejdanu. Podsjetit ću da neke prijašnje utakmice, recimo protiv Kosova i Slovačke, niko nije htio organizirati, a Tuzla jeste. Ni ovu sa Švicarskom niko nije htio, a RS TK jeste, a sva je sreća da smo pobijedili. Pitanje je kako bi sve izgledalo da naši momci nisu trijumfovali i u St. Gallenu - zaključio je Hasić.



(FENA)