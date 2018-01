Rukometne reprezentacije Hrvatske i Norveške ostvarile su pobjede u drugom kolu Evropskog prvenstva koje se održava u Hrvatskoj.

Hrvati su u okviru A-grupe pobijedili selekciju Islanda sa 29:22 i drugom pobjedom osigurali plasman u narednu fazu takmičenja. U prvom meču u ovoj grupi Švedska je pobijedila Srbiju sa 30:25.



Švedska i Island imaju polovičan učinak od po jedne pobjede i poraza dok je Srbija posljednja sa dva poraza.



U trećem kolu u utorak Hrvatska igra protiv Švedske, a Srbija protiv Islanda.



U okviu B-grupe Norveška je u drugom kolu pobijedila Bjelorusiju sa 33:28 i došla do prve pobjede na prvenstvu.



U prvom meču u ovoj grupi Francuska je pobijedila Austriju s 33:26 i sa dvije pobjede osigurala plasman u drugu rundu.



U trećem kolu sastaju se Francuska - Bjelorusija i Norveška - Austrija.



Susreti drugog kola u grupama C i D igraju se u ponedjeljak. Od 18.15 sati igraju Slovenija - Njemačka (C) i Mađarska - Španija (D), a od 20.30 Crna Gora - Makedonija (C) i Češka - Danska (D).



