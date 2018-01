Sjajna pobjeda rukometaša BiH protiv Švicarske i plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo 2019. u Njemačkoj i Danskoj.

Bilal Šuman / 24sata.info

Igrači i trener Šuman nisu krili radost, ali je mrlju na blistavu pobjedu bacila administrativna greška zbog koje su Švicarci najavili žalbu. Navodno, u zapisniku nije bilo Tomislava Nuića, a bio je na klupi i dao je jedan gol.



- Ova četiri boda protiv Švicarske donijela je naša odbrana. Momcima hvala na igri i borbenosti. Zaslužili su sve pohvale, ali bih ujedno volio da se oko rukometne reprezentacije stvori povoljniji ambijent - rekao je Šuman na konferenciji za novinare.



Nije želio komentirati problem oko Nuića.



- Još ne znam kako se to dogodilo i nadati se da to neće uticati na naš plasman u baraž. Švicarci imaju pravo na žalbu, ali ja ne bih da kvarim ovaj osjećaj nakon pobjede u Mejdanu - naglasio je selektor.



Kapiten Mirsad Terzić zahvalio se "najboljoj publici na svijetu".



- Zasluženo idemo u baraž. Ova ekipa u svim segmentima može više i bolje. Do ljeta ima vremena da sve poboljšamo - rekao je Terzić.



Vlaldimir Vranješ je istakao sjajnu igru reprezentacije u prvom poluvremenu.



- U drugom smo imali jednu "crnu upu", ali uz podršku fantastičnih navijača vratili smo se na pravi put i pobijedili - kazao je Vranješ.



Srđan Predragović je pun dojmova o atmosferi u Mejdanu.



- Hvala svima koji su bili uz nas. Baza naše pobjede bila je odbrana - smatra Predragović.



Najbolji akter utakmice Benjamin Burić također je zahvalio publici u Mejdanu na velikoj podršci.



- Zaslužili smo plasman u baraž, ali i da odemo na svjetsko prvenstvo. Dobra smo klapa i želja da se plasiramo na SP vukla nas je tokom ovih kvalifikacija - zaključio je Burić, koji je tokom utakmice upisao nevjerovatnih 20 odbrana.



(FENA)