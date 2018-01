Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u baraž za Svjetsko prvenstvo 2019. u Njemačkoj i Danskoj, nakon što je u tuzlanskom Mejdanu pred 5000 gledalaca savladala selekciju Švicarske sa 21:15.

Foto: Agencije

Naš tim je nervozno ušao u meč, a prvi gol smo postigli tek u 7. minuti kada je Ovčina poravnao na 1:1. Ipak, Zmajevi su brzo došli do prave igre pa je već u 13. minuti bilo 5:2.



Posebno je bio raspoložen Alen Ovčina, koji je svojim četvrtim golom u 19. minuti odveo naš tim na +4 (8:4). U istom rimu smo nastavili i do kraja prvog dijela, fenomenlano je branio i Benjamin Burić, te smo prvenstveno zahvaljujući sjajnoj odbrani nakon prvih pola sata igre vodili sa 11:6.



Najefikasniji u reprezentaciji BiH nakon prvog poluvremena bio je Ovčina sa četiri gola, dok je ipak najbolji pojedinac bio golman Burić sa devet odbrana.



I u nastavku smo na prvi gol čekali šest minuta, ali na svu sreću Švicarci to nisu uspjeli iskoristiti. U 38. minuti nakon brze kontre Nuić je postigao gol za 13:7. Nakon toga uslijedio je nešto ozbiljniji pad u igri u našem timu, te su gosti sa tri brza gola smanjili na 13:10 u 43. miniti.



Šuman je zatim zatražio timeout, a dodatni problem bio je crveni karton i isključenje Nuića. Švicarska je prišla na samo dva gola zaostaka, ali Panić je 13 minuta prije kraja povisio na 15:12.



Ipak, drama se nastavila. Igralo se gol za gol, a deset minuta prije kraja bilo je 16:15 i uslijedio je neočekivano uzbudljiv finiš. I onda je proradio Marko Panić! Postigao je dva brza gola za 18:15 pet minuta prije kraja, razbranio se i Bunić i do kraja smo uspjeli sačuvati vodstvo za pobjedu rezultatom 21:15, kojom smo osigurali plasman u baraž za SP.





(SCsport)