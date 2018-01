Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je veliku pobjedu u Sent Galenu protiv selekcije Švicarske u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, te ćemo tako ime putnika u baraž saznati nakon posljednjeg duela u kojem ćemo biti domaćini. Završeno je rezultatom 24:21.

Foto: RSBIH

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je veliku pobjedu u Sent Galenu protiv selekcije Švicarske u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, te ćemo tako ime putnika u baraž saznati nakon posljednjeg duela u kojem ćemo biti domaćini. Završeno je rezultatom 24:21.



Zmajevi su imali veoma dobru podršku navijača u Sent Galenu, kao da se utakmica igrala negdje u Bosni i Hercegovini. BiH je odlično otvorila susret i sa dva brza gola došla u vodstvo, a onda i imala nekoliko prilika da se prednost poveća, no nismo bili precizni.



Nakon toga Švicarci su se razigrali, a naši rukometaši su doživjeli pad u koncentraciji na nekoliko minuta, pa su domaći napravili seriju 5:1 i tako došli u vodstvo od tri poena. Uslijedio je period bez mnogo golova, a onda smo ponovo zaigrali mnogo bolje u finišu i izborili neriješen rezultat na poluvremenu, rezultatom 12:12.



Na otvaranju drugog dijela igralo se gol za gol, a BiH nije imala vodstvo sve do 17. minute drugog dijela kada Predragović donosi vodstvo. U naredne dvije minute dva puta smo pogodili stativu kako bismo otišli na dva gola prednosti, što je pokazatelj koliko nismo imali sreće.



Ipak, nedugo zatim je Marko Tarabocchia pogodio sa sedam metara, a onda se dugo čekalo na novi pogodak. Skoro pet minuta da se rezultat nije mijenjao, a onda smo postigli gol za tri razlike.





(SCsport)