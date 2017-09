Benjamin Burić (26), golman rukometne reprezentacije BiH, nedavno je zvanično predstavljen kao pojačanje jednog od najboljih njemačkih klubova Flensburga za narednu sezonu.

Benjamin Burić / 24sata.info

Potpisao je ugovor na tri godine, a za Anadolu Agency (AA) je naglasio da u Wetzlaru nije još uvijek pokazao svoj maksimumu, te da očekuje da će to učiniti u naredne tri godine počevši od 2018. kada će i zvanično postati igrač kluba sa sjevera Njemačke.



Burić je prošle sezone stigao u Wetzlar s kojim je ostvario sjajan rezultat osvojivši šesto mjesto u Bundesligi i plasman u Kup EHF-a. Na ličnom planu ostvario je punu satisfakciju, jer je od uglednog časopisa "Handballwoche" proglašen za najboljeg golmana Bundeslige u sezoni 2016/17.



"Sigurno je da su mi saigrači i stručni štab u Wetzlaru pomogli da se brzo prilagodim, nakon dolaska iz Gorenja. Međutim, u Sloveniji ako imate potencijal, ne možete ga do kraja pokazati. Slovenija je odskočna daska za neku od dvije najjače svjetske lige, francusku ili njemačku. U slovenačkom prvenstvu odigraš jednu, eventualno dvije jake utakmice u mjesec dana, a u Bundesligi vas takvi susret čekaju u svakom kolu. Meni je samo trebalo jako takmičenje da pokažem potencijal i zato sam nakon Gorenja isključivo želio da pređem u Bundesligu", priča Burić i dodaje:



"Nakon uspješne sezone sa Wetzlarom malo me poremetila povreda u utakmici reprezentacije protiv Španije. No, zahvaljujući doktoru Edinu Buljugiću i fizioterapeutu Nemanji Antoniću brzo sam se oporavio i skoro potpuno spreman dočekao start klupskih priprema. Samo desetak dana sam radio po posebnom programu, a onda sam se priključio normalnom režimu rada i saigračima."



Četvrti golman Bundeslige



Wetzlar je prošle sezone ostvario potpuno neočekivan rezultat. Završio je šesti sa klupskim rekordom po broju osvojenih bodova u jednoj sezoni. Malo im je nedostajalo da naprave senzaciju i plasmanom na jedno od prva četiri mjesta uđu u Ligu šampiona.



"Prošla sezona je bila mnogo uspješna za Wetzlar, iznad svakog očekivanja. Niko od Wetzlara ne traži da bude šesti. Koliko je to teško napraviti najbolje ilustruje činjenica da Bundesliga ima deset klubova koji mogu igrati Final four Lige šampiona i Kupa EHF-a. Četiri najbolja tima idu u Ligu šampiona i još četiri u Kup EHF, ovo govorim samo da približim koliko je jak rezultat koji smo ostvarili. Uz to treba imati u vidu da Wetzlar ima jedan od najmanjih budžeta u ligi. Međutim, imali smo super ekipu, koja je super igrala i osvojili smo rekordan broj bodova", naglašava Burić u razgovoru za Anadolu Agency (AA).



Da mu prija Bundesliga pokazuje i prvih pet kola nove sezone. Burić je prema zvaničnoj statistici Bundeslige četvrti golman sa 42 odbrane, ali uz najbolji procenat uspješnih intervencija od 34 posto. No, naredne sezone sa Flensburgom ga očekuju pravi izazovi, jer će igrati pod mnogo većim pritiskom nego u Wetzlaru, ali se nada i da će to biti početak lova na velike trofeje.



"Mogu reći da je to još jedan korak naprijed u mojoj karijeri. Uvijek idem tamo gdje ću igrati i pokazati svoj maksimum. Ovo još nije moj maksimum. Želim pokazati da mogu konstantno dobro braniti na najvišem nivou. Ambiciozan sam i pomalo egocentrik. Ne možeš biti rukometni golman bez jakog ega. Malo moraš biti egoista, posebno kada igraš naspram šest protivničkih igrača, a u rukometu se često zna desiti da zaista ostaneš potpuno sam", veli Burić i nastavlja:



"Kada smo pregovarali pričao sam sa ljudima u Flensburgu o tome šta se očekuje od mene. Ne bojim se izazova, oni su vrlo sretni što su me doveli, a ja što sam stigao u jedan od najboljih klubova, ne samo u Njemačkoj, nego i u Evropi. Riječ je o vrhunski organizovanom klubu i nadam se borbi za titule."



Uspješna bratska rukometna priča



Osim Burića, div sa sjevera Njemačke i šampion Evrope iz 2015. godine planira dovesti još pet ili šest novih igrača, koji bi trebali zamijeniti neke od nosioca igre posljednjih godina. Klupu je ovog ljeta napustio dugogodišnji trener Ljubomir Vranješ, a naslijedio ga je njegov saradnik Maik Machulla.



Benjaminov brat blizanac Senjamin, također, gradi veoma uspješnu rukometnu karijeru, ali na poziciji pivota. I on je prošle godine napustio Gorenje, ali je karijeru nastavio u Francuskoj, tačnije Nantesu.



"Senjaminu je super u Nantesu. Imali su sjajnu prošlu sezonu u kojoj su izborili Ligu šampiona. Ovu su otvorili pobjedom protiv Paris Saint-Germain u Superkupu Francuske i osvojenim peharom, a zatim su i Ligu šampiona otvorili trijumfom nad Pick-Szegedom. On igra odlično, zadovoljan je i samo da tako nastavi", u jednom dahu o bratu blizancu govori sjajni bh. čuvar mreže.



Naravno, nezaobilazna tema u razgovoru sa Burićem je reprezentacija BiH, koju uskoro čekaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, koje će se 2019. godine održati u Njemačkoj i Danskoj. Rivali BiH u kvalifikacionoj grupi 6 su Švajcarska i Estonija, a samo prvoplasirana selekcija će se plasirati u baraž.



"Vjerovatno možemo do baraža, a onda će zavisiti od toga koga dobijemo za protivnika. Kažem vjerovatno, jer ne znam kakvo je stanje u savezu. Iskreno, ne znam ni hoćemo li se okupiti ili nećemo. Do sada još uvijek nisam dobio poziv u reprezentaciju. Sa sportske strane gledano moramo protiv Estonije opravdati ulogu favorita. Pobijediti obje utakmice, osvojiti četiri boda i to uspješno zatvoriti, kako bi se mogli okrenuti Švajcarskoj. Oni imaju dobru ligu, vrhunski klub i nekoliko odličnih igrača u Bundesligi. Međutim, i mi smo dobri. Vjerovatno će nam trebati dobra utakmica u Švajcarskoj, kako bi plasman u baraž mogli potvrditi pred našim navijačima", rekao je Burić.



Od Maglaja, do Flensburga



Benjamin Burić je zajedno sa bratom Senjaminom karijeru počeo u Maglaju. Životni put im se nije razdvajao sve do prošle godine. Prvo su 2010. godine stigli u Izviđač, a tri godine kasnije su prešli u banjalučki Borac. Iste godine, 2013. odlaze u Gorenje iz Velenja, čiji su dres za velikim uspjehom nosili tri sezone. Prošle godine Benjamina je put odveo u Wetzlar, a Senjamina u Nantes. Naredne sezone Benjamin će stajati na golu Flensburga. Braća Burić rođena su 20. novembra 1990. godine.





(AA)