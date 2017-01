Hrvati su u sportu prepotentni, uvjereni su da su svi iz okruženja lošiji od njih, posebno se to odnosi na Slovence, rekao je slovenski selektor te jedan od kandidata za klupu Hrvatske rukometne reprezentacije, Veselin Vujović.

Veselin Vujović

- Lagao bih vas kad bih vam rekao da nemam želju voditi 'Kauboje'. Koliko je to realno, pokazat će vrijeme - rekao je aktuelni selektor slovenske rukometne reprezentacije Veselin Vujović nakon što je prethodne subote osvojio bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu i to baš protiv Hrvatske.



Vujović: Hrvati su u sportu bahati i prepotentni



Selektor Slovenije je u izjavi za RTV Slovenija ipak malo 'okrenuo ploču'.



- Hrvatska javnost željela je da vodim njihovu reprezentaciju, ali nisu to htjeli oni koji odlučuju. Sada se ipak osjećam kao 'Janez' - rekao je popularni Vuja.



Objasnio je i završnicu utakmice protiv Hrvatske koju su Slovenci magično preokrenuli u samom finišu utakmice kroz rijetko viđen sportski scenarij.



- Kada ekipa 20 minuta prije kraja gubi sa osam razlike, to je svjetlosna godina od uspjeha. Ako ekipa u 10 minuta prepolovi razliku trener mora uvjeriti igrače da sljedećih 10 minuta odigraju apsolutno najbolje što znaju, ne gledajući na to šta će se dogoditi. Možeš smisliti genijalnu taktiku, ali ona može biti nesupješna. Dali smo srce i uspjeli - rekao je Crnogorac.



'Emotivno je bilo dobiti Hrvate'



- Bilo je emotivno pobijediti Hrvatsku, nadam se da mi ljudi ovdje to neće zamjeriti. Ja bih bio najsretniji da je Horvat zabio onaj sedmerac, igrali bi u finalu, a mi bismo dobili Norvešku u utakmici za broncu - govorio je Vujo nakon pobjede nad 'Kaubojima'.



Pravu pometnju u medijima izazvala je izjava bivšeg trenera Zagreba kako on, da je na Babićevu mjestu, Domagoja Duvnjaka ne bi vodio u Francusku.

- Rekao sam da ga ne bih vodio da se ne muči, ne zbog njegovih kvaliteta. Ta je prenesena izjava laž. Nosio bih ga na leđima, a ne da ga ne bih vodio. Ja bih mu dao da se oporavi i onda ga u Hrvatskoj pustio da leti po cijelom terenu.



Trenerskog kolegu Željka Babića branio je poslije velike drame u Bercyu.



- Nisam kompetentan za to. Poslije OI najavio je povlačenje pa su mu pružili još jednu šansu, ali ne može se suditi na osnovu ove dvije utakmice. Ne vjerujem da je za osudu, odličan je stručnjak i korektan čovjek. Skupio je ekipu, promijenio neke igrače. Po meni bi trebao ostati - kazao je Vujović.



'Uvijek ću pamtiti ovacije pune Arene'



PPD Zagreb i Veselin Vujović sporazumno su raskinuli ugovor 17. oktobra poslije niza slabijih rezultata hrvatskog prvaka. Objasnio je i kako on nikada ne bi pustio Obranovića, Ivića, Brozovića, Stepančića da je mogao birati, ali Zagrebova je sudbina da ne može zadržati takve igrače, ali i to da je odlazak iz Zagreba za njega samo - pauza.



- Bacali smo na koljena velikane poput PSG-a i Kiela, ali za mene ovo ne znači zbogom, već samo doviđenja. Očekujem da će Zagreb igrački i financijski stati na noge te da ću ja opet biti dio velikog projekta. Zaključili smo da je bolje za sve da napravimo pauzu - rekao je Vujović.



Iz Zagreba je otišao poslije 25 mjeseci rada, bez ijedne mrlje.



- Šta ću pamtiti? Svaki izlazak na cestu, svaku šetnju Cvijetnim trgom, sve što sam doživljavao u kontaktu s ljudima, ali i ovacije pune Arene. To su trenuci koji se ne zaboravljaju samo tako - zaključio je Vujović.





(Avaz)