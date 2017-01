Rukometna reprezentacija Francuske odbranila je naslov prvaka svijeta.

Nikola Karabatić

Francuzi su na domaćem terenu u finalu savladali Norvešku i to sasvim zasluženo rezultatom 33:26.



Norveška je bolje otvorila meč i iznenađujuće vodila i sa po tri razlike u nekoliko navrata, no do kraja prvog dijela Francuska je uspjela preokrenuti rezultat i na odmor je otišla sa prednošću od jednog gola (18:17).



Serijom 4:1 Francuska otvara drugi dio i to je bila naznaka da se Norvežanima sprema poraz. Rezervni golman Vincent Gerard ušao je seriju, odbrana je bila na vrhunskom nivou, dok su u napadu Francuzi najviše igrali jedan na jedan, što im je donijelo rezultat.



Ušli su Norvežani u mlin, te se nikako nisu uspijevali vratiti u meč, a prednost trikolora rasla je iz minute u minutu.



Nikola Karabatić postigao je šest golova, a Mahe, Guigou i Porte dodali su po pet. Kod Norveške Tonessen je pogađao pet šuta, ali sve u prvom dijelu.



Francuzima je ovo šesti naslov svjetskih prvaka u rukometu, a četvrti na posljednjih pet SP-a. Bili su najbolji 1995., 2001., 2009., 2011., 2015. i 2017.





(24sata.info)