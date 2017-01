Rukometaši Norveške plasirali su se u finale rukometnog Svjetskog prvenstva nakon večerašnje dramatične pobjede nad Hrvatskom rezultatom 28:25.

Početak utakmice pripao je Hrvatima koji nisu Norvežanima dopustili da dođu do vodstva sve do 16. minute susreta.



U tom periodu Hrvati su u nekoliko navrata imali i plus tri gola prednosti, ali onda je uslijedio veliki pad.



Norvežani preokreću rezultat i pet minuta prije kraja prvog poluvremena preko najboljeg pojedinca Bjornsena dolaze do prednosti 11:8.



Horvat i Šebetić su svojim golovima ublažili prednost pa se na odmor odlazi rezultatom 12:10 za Norvešku.



U drugom poluvremenu dugo vremena igralo se gol za golom da bi u 39. minuti Hrvati preko Mamića ponovo došli u vodstvo.



Uslijedio je dramatičan završetak meča u kojem su se obje selekcije iz minute u minutu smjenjivale u vodstvu, pa se dalo naslutiti da bi mogli gledati produžetke.



U posljednjoj sekundi regularnog toka meča Hrvati su imali veliku šansu da preko sedmerca riješe susret, ali je Bergerud odbranio udarac Horvata.



U produžecima su Norvežani bili bolji, snalažljivi i zasluženo zakazali finale sa Francuskom.





